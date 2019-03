Schotter weicht Asphalt

Mittelweserverband verlegt Deichabschnitt / Umleitung für Radwanderweg

+ Bildete für Radfahrer jahrelang ein Ärgernis: diese Schotterstrecke. Archivfoto: Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Der Deich in Dreye wird in den nächsten Wochen in einem Abschnitt von etwa 360 Metern verlegt. Das hat der Mittelweserverband jetzt angekündigt. Damit erhält auch der Weserradweg einen neuen Verlauf. Mehr noch: Die Krone bekommt nach Auskunft von Bürgermeister Andreas Bovenschulte jenen drei Meter breiten Asphalt-Weg, den die Weyher immer wieder gefordert hatten (wir berichteten). Das sei ein Thema in seinen Bürgergesprächen gewesen, so Bovenschulte. Radfahrer hätten das kurze Stück als Einschränkung des Komforts gesehen.