Weyher Bürgerbus-Verein: Schon mal geschnuppert am neuen Elektroauto

Problem: die Finanzierung

+ © Jantje Ehlers Der Elektrobus tourt am Montag testweise durch die Straßen von Weyhe. Der Bürgerbusverein denkt über eine Anschaffung des Gefährts als Ersatz für das in die Jahre gekommene Dieselauto nach, das 240.000 Kilometer auf der Uhr hat. © Jantje Ehlers

Leeste - Von Detlef Voges. Sie haben zumindest schon mal an der E-Technik geschnuppert, die Mitglieder des Weyher Bürgerbus-Vereins. In der vereinseigenen Garage am Irrgarten in Leeste stellte gestern das Unternehmen K-Bus ein potenzielles Elektro-Modell vor. Das Problem bleibt für den Verein die Finanzierung. 220 000 Euro sind im Gespräch. 120.000 Euro stehen als Fördermittel in Aussicht. Wo kommen die restlichen 100 .000 Euro her?