„So schön es ist, alt zu werden, gibt es Vor- und Nachteile“

Lahausen - Von Rosi Freyer. Obwohl Günter Rathkamp am 26. Juli seinen 95. Geburtstag feiert, sieht er keinen Grund sein Motorrad nicht aus der Garage zu holen und sich eine Tour zu gönnen. Schließlich ist er fit und außerdem bestätigt er seine Fahrtüchtigkeit jedes Jahr während einer Seniorenfahrprüfung.

Geboren wurde der Jubilar am 26. Juli 1924 in Bremen an der Bachstraße. Seine Eltern hatten zwei Parzellen am Flughafen und so spielte sich das Leben für den Jungen im Sommer im Freien ab. Sein Vater, ein sehr strenger Mann, verlangte von dem Kind Mithilfe bei den Arbeiten, sodass Günter Rathkamp früh zahlreiche Aufgaben zu erledigen hatte und Verantwortung übernehmen musste. Während des Krieges hatte der junge Mann Glück, er brauchte nur zwei Jahre zum Militär und kam schon am 15. Juni 1945 nach Hause.

Als Beruf lernte er Maschinenbau und machte die Meisterprüfung. Ein verlockendes Angebot veränderte sein Leben völlig. Eine Firma aus Venezuela bot ihm Arbeit an. Er sollte Druckereimaschinen reparieren. Um den Job perfekt auszuführen, absolvierte Günter Rathkamp in Deutschland noch einige Lehrgänge und stand schon bald auf südamerikanischem Boden. „Die Wirtschaft boomte und Venezuela war ein Traumland“, strahlt der Weltenbummler. Leider gehöre es heute zu den ärmsten Ländern der Welt.

Nach einem Jahr kam er nach Bremen zurück, lernte in dieser Zeit sein Frau Lore kennen. Die beiden heirateten, da es einfacher war, als verheiratete Frau einzureisen. In Venezuela machte Rahtkamp sich selbständig, bot weiterhin Reparaturen und Umzüge von Druckereimaschinen an. „Ich habe in der Zeit zwölf bis 13 Stunden gearbeitet“, erzählt er. Inzwischen war die Familie um zwei Söhne gewachsen, die aber die Mutter weitgehend alleine erzogen hat. „Eine schöne Zeit, meine Arbeit war mein Hobby“, so der Jubilar. Sein Können und seine Zuverlässigkeit hatte sich herumgesprochen, sodass er Aufträge aus Kolumbien, Trinidad und Panama bekam.

Das Geld sprudelte und die Familie bezog ein großes Haus mim gehobenem Niveau. Doch das Land wurde unsicherer und Rathkamp schickte seine Frau nach Deutschland zurück, verkaufte das Haus und löste alle Konten auf und ging ebenfalls. „Eine kluge Entscheidung, denn ganz kurze Zeit später kam die Devisensperre“, weiß er heute.

In Bremen angekommen, schleppte ein Makler ihn nach Weyhe und die Rathkamps kauften sich das erste Haus in Lahausen. 1983 ging es dann noch einmal für fünf Jahre nach Gran Canaria. 1988 zurück in Lahausen machte das Paar eine Zeichnung nach eigenen Vorstellungen für ihr künftiges Zuhause und beauftragte einen Architekten mit dem Bau. In dem Haus lebt der Senior noch heute im Obergeschoss, Sohn mit Familie darunter. Seit knapp einem Jahr ist Rathkamp Witwer.

Trotz des hohen Alters geht er seiner Leidenschaft nach und fährt regelmäßig mit einer Yamaha, Baujahr 1991, die Dank der Pflege wie neu aussieht, durch die Gegend. Seine Fitness ermöglicht ihm, dass er den Alltag alleine meistern kann. Er putzt und wäscht, schafft sich ein gemütliches Leben. „Ich mache alles vom Boden bis zum Fenster“, bestätigt Rathkamp. Selbst das Kochen geht ihm gut von der Hand, natürlich fährt er vorher, allerdings mit dem Auto, einkaufen. „So schön es ist, alt zu werden, gibt es Vor- und Nachteile“, ein Wermutstropfen sei, dass die meisten seiner Freunde und Alterskameraden schon verstorben sind und die Gesprächspartner fehlen“, erzählt das Geburtstagskind.