„Schnelles Bild in den Kopf malen“

Weyhe - Von Sigi Schritt. Einen Eindruck davon, wie sich eine Sehbehinderung anfühlen muss, bekommt derjenige oftmals unfreiwillig, der mit einer Flex Rillen in die Wand schlitzt und dabei eine Schutzbrille trägt. Der feine Staub trübt von einer Sekunde auf die andere die Sicht. Sie ist bei dieser Tätigkeit sogar völlig eingeschränkt, wenn das Licht in diesem Raum zu schwach ist. Handwerker können sich den Staub von der Brille wischen – das ist bei Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder gar Blinden nicht möglich.

Wie diese Menschen durchs Leben gehen, wissen die meisten Menschen kaum. In diesem Zusammenhang begibt sich der Sportwissenschaftler Michael Arends zusammen mit Werder Bremen auf eine besondere Mission. Der Werder-Bremen-Trainer will Menschen für dieses Handicap sensibilisieren. Und wo kann man besser anfangen, als in der Schule im Rahmen eines Partnerprogramms?

Der 34-Jährige war deshalb gestern zusammen mit weiteren Trainern und Betreuern des Bundesligisten zu Gast in der Grundschule Kirchweyhe und brachte in die Turnhalle besondere Gäste mit: Schüler von der Georg-Droste-Schule in Bremen. Auf dem Schwingboden trafen sieben Dritt- und Viertklässler aus der Hansestadt auf Kirchweyher Mädchen und Jungen der Klasse 2b. Eine davon: die achtjährige Nina. „Blind zu sein finde ich blöd.“ Man könne nichts sehen. Sie hatte aber sichtlich Spaß mit den Gästen gegen den Ball zu treten. Und siehe da, Sport verbindet die Menschen: Mädchen und Jungen mit und ohne Handicap spielten Fußball.

„Wir möchten ein Bewusstsein für inklusiven Sport schaffen“, erklärt Michael Arends. Der Blindensport eigne sich deshalb besonders gut, weil es schnell und unkompliziert gelingt, eine Behinderung zu simulieren. Zu diesem Zweck hatte das Team mehrere Brillen und Schlafmasken mitgebracht, die Reisende aus dem Flugzeug kennen.

Wenn also kein Licht durch den Stoff und durch das Plastik dringt, dann werden Gehör und die Geräusche besonders wichtig. Das zeigte sich in den Übungen, die Arends und sein Mitstreiter, der Behinderten-Fanbetreuer Thomas Vorberger bei Werder, den Mädchen und Jungen präsentierten. So mussten sie beispielsweise Klingelgeräuschen nachgehen oder Pendelstaffeln absolvieren – wohlgemerkt mit verbundenen Augen. Keine leichten Aufgaben also, vor die die Trainer die Kinder stellten. Es zeigte sich, dass die Schüler schnell in der Lage waren, den Klängen zu folgen und sogar dabei zu rennen.

„Werder Bremen ist davon überzeugt, dass auch blinde Menschen Fußball spielen können“, so Arends. Das bedeutet allerdings, dass die Beschaffenheit des Spiels und die Struktur sich ein wenig verändern müssen. „Wenn der Ball nicht sichtbar ist, muss man ihn hören. Er muss klingeln oder rasseln, damit das Spiel gelingt.“

Anders als in der Kirchweyher Turnhalle sollte das Feld erheblich kleiner sein und mit festen Banden versehen werden. Außerdem erfordere das Spiel wesentlich mehr Kommunikation unter den Spielern und Trainern, so der Werder-Trainer. „Ich muss ein schnelles Bild in den Kopf malen, damit die Kinder kapieren, was ich meine. “

Eine weitere Sache wird in der Halle mehr als deutlich. Es gibt im Inklusionsport offenbar noch eine besondere Herausforderung, die das Werder-Team zusammen mit der Förderschullehrerin Petra Seiferth mühelos meisterte: Sparringspartner auf gleichem Leistungsniveau zu finden. Michael Arends erklärt an einem Beispiel, worum es ihm geht. Er selbst sei leidenschaftlicher Fußballer, der bei Werder auf dem Niveau der U21 trainiert. „Ich würde aber bei den U23-Spielern untergehen, weil diese mir technisch und läuferisch überlegen sind.“

Im Rahmen des Partnerprogramms schaute auch noch Stadionsprecher Arnd Zeigler vorbei. Der 53-Jährige kennt die Turnhalle sehr gut. Er war selbst Schüler dieser Grundschule, berichtete der TV-Journalist den Kindern. Anschließend sangen sie ein gemeinsames Lied: Lebenslang Grün-Weiß. „Wir lebten Fußball mit Herz und Verstand.“