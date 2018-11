Schmeckt auch aufgewärmt gut: „Die Feuerzangenbowle“

Proben der Kultkomödie

+ © Husmann Sind fleißig am Proben: (v.l.) Marco Langer (Schöler Ackermann), Lasse Dänekas (Schöler Knebel), Bernd Panzer (Hans Pfeiffer), Tatjana Wiedel (Eva); Claus Deters (Bömmel) und Jonas Lewandowski (Schöler Luck). © Husmann

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Im Jahr 1933 schrieb Heinrich Spoerl seinen Roman „Die Feuerzangenbowle“, der 1944 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle verfilmt wurde. In den 50er- und 60er-Jahren war dieser Film, damals noch in schwarz-weiß, ein Straßenfeger.