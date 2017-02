Schickes Ortsbild, verlässliche Partner und was für die Kasse

Weyhe - Was lange währt, wird endlich gut. So könnte man die Geschichte um die Altkleidercontainer in der Gemeinde Weyhe zusammenfassen. Nun ist Schluss mit den vielen verschiedenen Containern, von denen man teilweise nicht mal wusste, wer dafür verantwortlich ist und was mit den dort gesammelten Kleidern überhaupt geschieht. Denn jetzt hat nur noch einer den Hut auf, wenn es um Altkleidercontainer in Weyhe geht, und das ist „East-West“ Textilrecycling Kursun. An 17 Standorten stehen 48 der leuchtend grünen Container.

Das sind deutlich weniger als vorher in Weyhe zu finden waren. „Wir waren überdimensioniert, hatten einen regelrechten Wildwuchs“, erinnert sich Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Weder gab es einen klaren Ansprechpartner, noch wusste man, ob auch alles seriös abgewickelt wurde. Im Juni vergangenen Jahres suchte die Gemeinde dann per Ausschreibung nach einem verlässlichen Partner (wir berichteten). Letztendlich bekam „East-West“ die Altkleiderkonzession für die nächsten zwei Jahre – mit der Option auf Verlängerung.

Diese Partnerschaft bringt sogar gleich mehrere Vorteile: „Wir verbessern das Ortsbild, wir wissen, an wen wir uns wenden können, wenn es Probleme oder Fragen gibt und was mit den Kleidern passiert, und nehmen nebenbei noch Geld für den Haushalt ein“, fasst Bovenschulte zusammen. Pro Jahr zahlt „East-West“ nämlich 50 000 Euro Konzessionsgebühr an die Gemeinde.

Stefan Voigt von „East-West“ freut sich ebenfalls über die Zusammenarbeit mit Weyhe. Sein Unternehmen ist seit 27 Jahren im Textil-Recycling-Geschäft. „Wir werden die Container immer montags leeren, können aber bei Bedarf auch an einem weiteren Tag kommen.“ Und was passiert mit den gesammelten Kleidern? Die gehen erstmal an das Sortierwerk nach Geestland in Cuxhaven. Dort sortieren Mitarbeiter per Hand die Klamotten in insgesamt 450 Kategorien.

Ungefähr die Hälfte davon seien tragfähige Kleider, die „East-West“ zu fairen Preisen in Länder verkaufe, wo es Bedarf gebe, wie Osteuropa oder Afrika, sagt Voigt. Doch nicht nur Klamotten, auch Bettzeug und Gardinen werden genommen. Letztere werden in Afrika beispielsweise gern mal als Moskito-Netzte verwendet.

20 Prozent seien sogenannte Reißtextilien, die recycelt werden können. So habe man beispielsweise früher die Fasern aus Jeans gern in 100-Mark-Scheinen verwendet. 20 Prozent seien Putztextilien und die restlichen zehn Prozent wandern in die energetische Verwertung, werden verbrannt oder als Ersatzbrennstoff benutzt.

Kann man die Altkleidercontainer als Konkurrenz zu den Kleiderkammern sehen? Andreas Bovenschulte schüttelt den Kopf. „Wer möchte, dass seine Kleider Leuten aus der Gemeinde zugutekommen, kann diese jederzeit an die DRK-Kleiderkammer oder an den Umsonst-Laden geben. “

