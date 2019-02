Profi Patrick Michel will jungen Menschen das Schauspielern näherbringen

Weyhe - Von Sigi Schritt. Der Schauspieler Patrick Michel kennt viele Gründe, weshalb so manche Mädchen oder manche Junge im Fokus des Spotts stehen: Das eine Kind ist übergewichtig - ein anderes hat eine krumme Nase. Wiederum ein anderes Kind ist schüchtern. Die mögliche Folge: In der Schule bekommen die Kinder kein Wort raus und werden von anderen Schülern gehänselt. Diesen Kindern könne er helfen, glaubt der 29-Jährige.

Das Ensemble-Mitglied des Weyher Theaters will ab sofort in der Musikschule Rothaus sowohl Mädchen und Jungen im Grundschulalter als auch Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen das Handwerk des Schauspiels und des darstellenden Spiels näherbringen.

Michel möchte weitergehen. Er will insbesondere erreichen, dass die Kinder, die Spott ertragen müssen, viel Selbstbewusstsein entwickeln. „Ziel ist es, mit dem zu kokettieren, was man nicht ändern kann.“ Michel bleibt beim Übergewicht und der krummen Nase. „Wer sich nicht selbst darüber ärgert, und den Umstand als Teil des Körpers annimmt, entzieht dem Spott den Nährboden. Und das Mädchen oder der Junge kann damit sogar auf der Bühne spielen“, sagt er.

+ Harm Becker

Auch Harm Becker, Geschäftsführer der Musikschule, glaubt, dass Schauspiel ähnlich wie das Spielen eines Instrumentes „eine therapeutische Wirkung“ hat. „Man findet eine Ausdrucksform, die über die reine Sprache hinausgeht.“ Patrick Michel ist sich sicher, dass die Teilnehmer von Schauspielkursen von Mal zu Mal wachsen. Das werde bei den Weyhern ebenfalls der Fall sein. Spätestens, wenn sie ein Stück erarbeitet haben und es aufführen, bekommen sie durch den Applaus Bestätigung. Die größte Herausforderung sei nicht, im Scheinwerferlicht zu stehen, sondern überhaupt den ersten Schritt zu wagen, sagt er.

Die Angst, Probleme beim Auswendiglernen von Texten zu bekommen, sei unbegründet. „Das ist vielleicht unangenehm. Aber das kann jeder.“ Bei der Schauspielerei gehe es darum, vor anderen Menschen zu stehen, seine Rolle zu verkörpern und die Konzentration hochzuhalten. Die Situation im Scheinwerferlicht sei nicht natürlich, man müsse alles dafür tun, damit die Zuschauer die Rolle abkaufen.

Unmögliches kann auf der Bühne geschehen

Was Patrick Michel selbst auf die Bühne gezogen hat? „Was im Leben oftmals nicht möglich ist, könne auf der Bühne geschehen. Dort kann man machen, was man will.“ So umschreibt er seinen Job. Viele Zuschauer haben den 29-Jährigen im Weyher Theater zum Beispiel in der Rolle des Seppels im Weihnachtsmärchen „Der Räuber Hotzenplotz“ erlebt, aktuell ist er in der Produktion „Geld stinkt nicht“ zu sehen. Dabei hat Michel erst nicht recht gewusst, dass Schauspiel für ihn erfüllend sei.

Nach der Schulzeit in Aachen und dem Zivildienst bestand er zwar die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule in seiner Heimatstadt, aber erst nach dem dritten Semester seiner vierjährigen Ausbildung habe er gemerkt, dass dies ein Glücksgriff sei. Er hatte damals viele Menschen und Tiere beobachtet und sie nachgespielt. Tanz, Sprecherziehung, Gesang, Körpertraining zählten ebenso zur Ausbildung. „Eben alles, was man auf der Bühne benötigt.“ Sein Weg führte über das hessische Landestheater und das Hamburger Imperial Theater nach Weyhe.

Der Kurs für Teenager und junge Erwachsene startet am Montag, 18. Februar, um 17.45 Uhr. In den Kurs für Kinder im Grundschulalter (montags von 16.30 bis 17.30 Uhr) könne man stets einsteigen. Anmeldung unter Ruf 04203/44 03 852.