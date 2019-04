„Schalter 04“ zeigt komödiantischen Abstiegskampf auf Bühne

Kirchweyhe – „Auf uns!“ heißt die letzte Produktion der aktuellen Spielzeit des Weyher Theaters. Die Premiere beginnt am Freitag, 17. Mai, um 20 Uhr.

Intendant Kay Kruppa und Dramaturg Frank Pinkus nehmen die Zuschauer für die Komödie mit in die Umkleidekabine einer Sporthalle. Dort kämpft eine erfolglose Fußballmannschaft mit mangelnder Motivation, aber auch mit privaten Alltäglichkeiten. Es geht um die letzten drei Spiele vor dem Ende der Saison.

Die Spieler sind Mitarbeiter der örtlichen Sparkasse und haben eine Leidenschaft: Fußball. Und so spielen sie allwöchentlich beim Betriebs-Hallenfußball-Turnier mit und vertreten ihre Filiale. Das aber mehr schlecht als recht. Es sieht so aus, als ob „Schalter 04“ – so der Name des Teams – absteigen wird. Und das, obwohl Renate (Beatrice Kaps-Zurmahr) sich als Trainerin alle Mühe gibt, ihre fünf Kolleginnen und Kollegen zu motivieren und in Form zu bringen.

Das aber ist offenbar nicht so einfach: Mille (Sarah Kluge) ist zwar als Stürmerin gar nicht so schlecht. Aber wenn sie keine Bälle nach vorn bekommt, hat sie eben auch keine Chancen, endlich mal ein Tor zu schießen. Renates Mann Ecki (Marco Linke) war mal Spezialist für Fallrückzieher – von dieser Stärke ist ihm allerdings nicht viel geblieben. Raimund (Hermes Schmid) ist der Filialleiter – aber auf dem Platz hat er absolut gar nichts mehr zu sagen (was ihm nicht immer passt). Wolle (Marc Gelhart) hält lieber lange Vorträge über alles Mögliche, als sich auf das Spiel zu konzentrieren. Und Oskar (Thorsten Hamer) hasst es, sich zu bewegen, und spielt sowieso nur mit, weil es pro Tor ein Bier geben soll. Dumm nur: Ohne Buden, kein Bier.

Die Trainerin legt sich ins Zeug, um den Abstieg zu vermeiden. Aber erst auf den letzten Drücker kapiert der letzte Spieler, worum es eigentlich geht – und dass Fußball eben ein Mannschaftssport ist, der sogar richtig Spaß machen kann, wenn man ihn ernst nimmt.

Kay Kruppa und Frank Pinkus haben laut einer Ankündigung mit „Auf uns!“ eine ganz neue Komödie über Menschen und Fußball geschrieben, liebenswert in der Zeichnung der sechs so unterschiedlichen Typen, in denen sich wohl so mancher problemlos wiedererkennen kann, und voller urkomischer, pointenreicher Situationen. Kruppa hatte jahrelang selbst Fußball gespielt – bis zum Jahr 2000 bei den 1. Herren im TSV Weyhe-Lahausen, sagte er gegenüber der Kreiszeitung. In Kruppas Kabine ging es damals mitunter recht fröhlich zu. Einige Anekdoten habe er in diesem Stück verarbeitet, berichtete Kruppa.

Kurzum: Es gibt viel zu lachen über die Streitigkeiten im Umkleideraum. Kruppa und Pinkus sind sich sicher, dass die Zuschauer irgendwann beginnen, mitzufiebern, ob „Schalter 04“ wirklich absteigen wird.

