Vandalismus in der Silvesternacht: Gemeinde setzt Belohnung aus

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wer in der Wesergemeinde öffentliche Gebäude oder Liegenschaften beschädigt, den trifft die Härte des Gesetzes. „Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Strategie“, sagt Ina Pundsack-Bleith. Deshalb hat die Gemeinde eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die diese Täter überführen, die am Silvesterwochenende auf dem Leester und Kirchweyher KGS-Gelände Vandalismusschäden verursacht hatten.

Während Polizei und Staatsanwaltschaft für den strafrechtlichen Aspekt der Sachbeschädigungen zuständig sind, übernimmt die promovierte Justiziarin der Gemeindeverwaltung, Maren-Kathrin Diekmann, das zivilrechtliche Verfahren: Die Juristin will alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um die bislang unbekannten Täter in Regress zu nehmen. Sie sollen die Kosten der Sachbeschädigungen zu 100 Prozent ersetzen.

Die Unbekannten hatten an der KGS Kirchweyhe die Scheiben des Buswartehäuschens eingeschlagen. Auf dem Leester Schulgelände zerkratzten sie mehrere Scheiben des Mensagebäudes und versuchten vergeblich, aufs Dach der Grundschulaula zu kommen. Dabei beschädigten die ungebetenen Gäste eine Dachrinne und einen Blitzableiter.

Örtliche Handwerksbetriebe werden die Schäden instand setzen – nach neuer Berechnung der Verwaltung entstehen Kosten in Höhe von 5.000 Euro. Die in der Zeitung genannte Schadenssumme habe die Verwaltung zu niedrig angesetzt , so Ina Pundsack-Bleith.

Silvester: Vandalismus an der KGS Kirchweyhe und KGS Leeste Zur Fotostrecke

Dagegen ist der Vandalismus an der Grundschule Kirchweyhe und an der KGS Kirchweyhe vom Pfingstwochenende 2015 aufgeklärt – ein Täter wurde zu Sozialstunden verurteilt. Außerdem habe Maren-Kathrin Diekmann mehr als die Hälfte der Schadenssumme wieder eingetrieben. Der Rest werde folgen. Auch die Täter, die im vergangenen Jahr in der KGS Kirchweyhe Reizgas versprüht hatten, seien gefasst, hätten die Tat bereut, sich entschuldigt und wurden zur Rechenschaft gezogen.

Hinweise nehmen die Beamte der Polizei (0421/8066 0) und die Justiziarin der Gemeinde (Ruf: 04203/71 215, E-Mail: diekmann@weyhe.de) entgegen.

