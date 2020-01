Schach: Sudweyher Grundschüler gewinnen Vorrunde

Weyhe - Von Sigi Schritt. Grundschüler aus Weyhe und den umliegenden Gemeinden, die an dem Niedersächsischen Schulschachwettbewerb teilnehmen wollen, mussten bislang weite Wege in Kauf nehmen.

Hameln, Hildesheim und Hannover waren bis dato die Austragungsorte. Damit hat sich der schachbegeisterte Dennis Webner, ein Student der Rechtswissenschaften aus Weyhe, nicht zufriedengegeben.

Der Weyher, der in der Grundschule Sudweyhe und in der KGS Kirchweyhe eine Arbeitsgemeinschaft leitet, bemühte sich erfolgreich darum, erstmals den Vorentscheid des Wettbewerbs nach Weyhe zu holen. So tauschten für einen Tag gleich sieben Teams Füller und Geodreieck gegen Springer, Pferd, Turm und Dame: In der Alten Wache in Leeste spielten Mädchen gegen Jungen, Erstklässler gegen Schüler aus dem vierten Jahrgang. Das Team der Paul-Maar-Ganztagsgrundschule Sudweyhe, was Dennis Webner betreut, blieb ungeschlagen.

So nahmen Emilia Marrufo, Adriana Marrufo, Kim Ristedt und Till Friedel den Sieger-Pokal in Empfang. Die Schwestern Emilia und Adriana schafften es dabei sogar, sämtliche Partien zu gewinnen.

Nach Einschätzung von Webner war der Kampf um die Silbermedaille spannend. Mit der gleichen Anzahl an Siegen, dem identischen Brettpunkteverhältnis sowie einem Unentschieden im Duell landeten die beiden Teams aus Bramstedt gleichauf auf dem zweiten Rang. Knapp dahinter folgte die Mannschaft aus Barrien.

Das beste Mädchenteam stellte die Grundschule Kirchweyhe.