Sauerei! Unbekannte stehlen Erstklässlern ihre Schultüten

Von: Gregor Hühne

Teilen

Es sollte ein Tag voller Freude werden: Doch für Familie Viktor und Sohn Jan wurde er zu einem Albtraum. Unbekannte stehlen während der Einschulung am Samstag zwei aufwendig und liebevoll gebastelte Schultüten. © Privat

Zwei der rund 50 neuen Erstklässer in Erichshof gehen am Samstag leer aus. Unbekannte haben während der Einschulungsfeier ihre Schultüten gestohlen.

Erichshof – Bittere Tränen an der Grundschule Erichshof in Weyhe. „So etwas hat es seit 20 Jahren nicht gegeben“, schimpft Schulleiterin Susanne Paetsch. Zur Einschulung der drei neuen ersten Klassen am Samstag haben Unbekannte zwei aufwendig und liebevoll gebastelte Schultüten gestohlen.

Schulleiterin will keine Kameras in der Schule, sondern vernünftige Mitmenschen

Kinder, Eltern und die Schule sind in Rage. „Es geht nicht so sehr um den materiellen Schaden, aber die Schultüten haben einen hohen emotionalen Wert“, sagt Jessica Hüneke, Mutter eines Kindes aus der 4. Klasse. Sie half am Samstag beim Einschulungscatering mit.

„Wie scheiße muss man drauf sein, um einem Erstklässer seine Schultüte zu klauen?!“, zitiert Schulleiterin Susanne Paetsch die Reaktion von Eltern. Die Schultüten waren am Wochenende in einem offenen Raum gegenüber der Schulmensa verwahrt – wie in jedem Jahr, so die Schulleiterin. „Die Vorstellung, dass die jemand klaut, ist ganz furchtbar.“ Ersten Forderungen, zukünftig Kameras zu installieren, erteilt die Schulleiterin eine klare Absage: „Wir sind immer noch eine Grundschule. Eigentlich bauen wir auf das Vertrauen und das Wohlwollen der Leute.“

Wie scheiße muss man drauf sein, um einem Erstklässer seine Schultüte zu klauen?!“

Nachdem das Fehlen der zwei Schultüten – einer Diva- und einer Treckertüte – bemerkt wurde, seien sämtliche Räume der Schule durchsucht worden, schildert die Schulleiterin: „Wir dachten anfangs, dass das ein Spaß sein könnte.“ Anschließend seien Eltern mit Autos und Viertklässler zu Fuß ausgeschwärmt, um in den umliegenden Straßen der Grundschule nach Hinweisen zu suchen – erfolglos.

Diebstahl der Schultüten wurde bei der Polizei zur Anzeige gebracht

Keine Verwechslung, alle Räume und sogar Büsche abgesucht und sie sind nicht wieder aufgetaucht. „So war das“, sagt Susanne Paetsch. „Nächstes Jahr machen wir das anders.“ Mittlerweile hat ein Elternpaar den Diebstahl bei der Polizei zur Anzeige gebracht. „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst“, unterstützt die Schulleiterin.

Jessica Hüneke berichtet, dass am Tattag Brandgeruch im Außenbereich der Schule bemerkt wurde. Sie spekuliert, dass der oder die Täter die Schultüten möglicherweise verbrannt haben könnten. Nichtsdestotrotz startet sie einen Zeugenaufruf: Wer hat eine oder mehrere Verdächtige mit einer Schultüte gesehen, die am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr im Bereich Grundschule Erichshof, vielleicht Richtung Mühlenkamp, unterwegs waren?

Laut Beobachtung einer Viertklässlerin könnten sich zwei 12- bis 14-jährige schulfremde Jungs in der Grundschule aufgehalten haben, die etwas mit der Tat zu tun haben könnten.