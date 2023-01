Sanierungsfall: Ehrenbürger-Bank

Von: Sigi Schritt

Teilen

Eine beliebte Bank in der Nähe des Rathauses Weyhe ist ein Sanierungsfall. © Sigi Schritt

Weyhe - Es ist ein beliebtes Sitzmöbel auf dem Rathaus-Platz: Gemeint ist die Bank, die der verstorbene Weyher Ehrenbürger Otto Polak gestiftet hat. Wer derzeit dort Patz nehmen will, bemerkt, dass die Bank nicht mehr in Schuss ist. Es gibt bereits mehrere Stellen, an denen das Holz bereits Schaden genommen hat. Dass sich der Zustand dieser Bank verschlechtert hat, sei der Gemeinde aufgefallen, teilt der Pressesprecher Sebastian Kelm auf Anfrage mit.

„Sobald die Witterungsverhältnisse dies zulassen, soll die Bank entsprechend aufgearbeitet werden, damit sie auch in Zukunft direkt am Rathaus an Otto Polak erinnert“, so Kelm weiter.