Neues Dach für die Alte Wache

Die Sanierungsarbeiten am Vereinszentrum Alte Wache in Leeste schreiten voran und liegen im Zeitplan. Was allerdings noch fehlt, ist ein Auftragnehmer für die geplante Photovoltaik-Anlage.

Wenn man sich in diesen Tagen in der Alten Wache trifft, kann es häufiger passieren, dass die Geräusche von Baumaschinen das Gespräch übertönen. Der Siebzigerjahre-Bau in Leeste, in dem das Seniorenzentrum und andere Vereine ihren Sitz haben, wird seit Mitte Juni aufwendig saniert. Die Fertigstellung soll innerhalb dieses Jahres erfolgen, hatte die Gemeinde zum Beginn der Bauarbeiten erklärt.

Trotz Baustoffmangels und anderer Schwierigkeiten im Baugewerbe scheint dieses Ziel eingehalten werden zu können. „Glücklicherweise gibt es aktuell keine nennenswerten Verzögerungen bei der Sanierung der Alten Wache“, teilt Weyhes erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith auf Anfrage mit.

Zwei Ausschreibungen, aber kein Angebot

Einzige Ausnahme: Die Gemeinde möchte auf dem erneuerten Dach eine Photovoltaik-Anlage installieren lassen. Für deren Lieferung und Installation habe bisher kein Auftrag erteilt werden können, so Pundsack-Bleith. Wie aus ihrer Antwort hervorgeht, hat die Gemeinde den Auftrag zweimal ausgeschrieben – „auf die allerdings keine Angebote eingegangen sind“.

Die Gemeinderätin erklärt, dass die Dachfläche zunächst für die Aufnahme einer PV-Anlage vorbereitet wurde. Anfang 2023 soll ihr zufolge erneut eine Ausschreibung erfolgen. „Wir hoffen darauf, dass sich die aktuelle Marktlage bis dahin etwas entspannt“, schreibt Pundsack-Bleith.

Drei Gebäudeteile bei Sanierung im Fokus

Die geplante Photovoltaik-Anlage war zu Beginn der aktuellen Arbeiten nur perspektivisch und noch nicht konkret mit angekündigt. Vielmehr hatte Stadtplaner Christian Silberhorn vor allem drei Gebäudeteile genannt: Das Beton-Vordach, das wie angekündigt, inzwischen verschwunden ist. Ferner die Aluminium-Fensterrahmen, die sich bei Sonneneinstrahlung stark aufheizen. Und das Flachdach, das sich bei Regen wie eine Badewanne mit Wasser fülle. Hinzu kommen Arbeiten im Innenbereich.

Bei den Außenarbeiten erwartet die Gemeinde, dass noch im September Vollzug gemeldet werden kann: Bei der Dachsanierung ist laut Ina Pundsack-Bleith geplant, dass sie bis zum Ende der 34. Kalenderwoche (bis 28. August) abgeschlossen ist. In der Woche darauf soll eine Dachbegrünung aufgebracht werden und das Mauerwerk eine Hohlraumdämmung bekommen. Die Fensterelemente werden voraussichtlich zwischen der zweiten und vierten Septemberwoche ausgetauscht.

Innenraum-Arbeiten folgen im Herbst

Die Arbeiten im Innenraum sind demnach für den Herbst vorgesehen: der Austausch der Innentüren ungefähr Mitte Oktober. Den Umbau der Sanitäranlagen im ersten Obergeschoss sowie Maler- und Bodenbelagsarbeiten stellt Gemeinderätin Pundsack-Bleith für Oktober und November dieses Jahres in Aussicht.