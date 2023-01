Sanierung auf der Zielgeraden: Alte Wache in Leeste soll Mitte Februar wiedereröffnen

Von: Dierck Wittenberg

Akustikdecken sollen für eine angenehmere Geräuschkulisse sorgen. © Dierck Wittenberg

Die Alte Wache ist Sitz verschiedener Vereine und Anlaufstelle für zahlreiche Besucher. Im Zuge der Sanierung des Leester Ortskerns haben dort im vergangenen Jahr Umbau-Arbeiten begonnen. Dafür musste die ehemalige Polizeiwache zuletzt schließen. Für Februar steht die Wiedereröffnung bevor.

Weyhe – „Neues Dach für die Alte Wache“: Diese Meldung markierte im vergangenen Juni den Beginn der Sanierungsarbeiten des Vereinszentrums am Henry-Wetjen-Platz im Weyher Ortsteil Leeste. Diese nähern sich nun dem Abschluss. Oder, wie es Gemeinde-Pressesprecher Sebastian Kelm formulierte: „Wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein.“ Am 15. Februar soll die Alte Wache wiedereröffnen.

Ob bis dahin wirklich alles fertig sein wird? Da ist Christina Böttcher-Krützfeld noch vorsichtig: „Wir gehen davon aus.“ Die Architektin bei der Gemeinde weist auf die Unwägbarkeiten hin, mit denen man in der Bau-Branche nach wie vor rechnen muss. „Wir haben einen straffen Zeitplan“, sagt sie und deutet auf die Tabelle mit den noch anstehenden Arbeiten hin.

Außenarbeiten an der Alten Wache abgeschlossen

Wenn nur ein einziges Teil fehle, könne es zu einer Verzögerung kommen, erläutert die Architektin bezogen auf die neue Türanlage. Beim Baustellen-Besuch am Donnerstagvormittag betritt man die Alte Wache noch durch die gewohnten Eingangstüren aus Aluminium, aus dem auch die Fensterrahmen bis zur Sanierung bestanden.

Die Elemente für die neuen Eingänge sollen Christina Böttcher-Krützfeld zufolge Anfang Februar angeliefert werden und Mitte des Monats eingebaut sein. Was größere Barrierefreiheit für die mitunter betagten Besucher der Alten Wache verspricht: Der linke Eingang soll einen elektronischen Türöffner bekommen. Ferner soll der Schließmechanismus künftig über Transponder funktionieren.

Ein gutes halbes Jahr nach Beginn sind die Außenarbeiten an der Alten Wache längst abgeschlossen: Begonnen hatte alles mit der Entfernung des Beton-Vordachs. Zudem ist das gegen Regen anfällige Flachdach inzwischen durch ein Dach mit leichter Neigung und Begrünung ersetzt.

Photovoltaik-Anlage fehlt noch

Allein die geplante Photovoltaik-Anlage lässt bei diesem Sanierungsabschnitt noch auf sich warten. Was aber absehbar war. „Die sind auch schwer zu kriegen im Moment“, merkt Bürgermeister Frank Seidel beim Ortstermin an. Wie im August berichtet, waren keine Angebote auf die Ausschreibungen eingegangen. Das scheint sich inzwischen geändert zu haben, die PV-Anlage soll im Laufe des Jahres kommen.

Einen Haken konnten die Planer hinter den Punkt „neue Fenster“ setzen. Die Aluminium-Rahmen sind durch Kunststoff-Modelle ersetzt worden, die, so Böttcher-Krützfeld, farblich angepasst in einem „Alu-Grau“ gehalten sind. Zusammen mit der neuen Hohlraumdämmung dürfte der Austausch von rund 90 Fenstern die Energiebilanz des 70er-Jahre-Baus, wie beabsichtigt, ordentlich verbessern.

Im neuen Toilettenraum der Alte Wache: (v.l.) Gemeinde-Architektin Christina Böttcher-Krützfeld, Uwe Teuteberg vom Ingenieurbüro Keese und Bürgermeister Frank Seidel. © Wittenberg, Dierck

Verbessern soll sich auch die Geräuschkulisse: Die Aufhängungen für Akustikdecken hängen bereits, die Platten fehlen noch. Was den Innenbereich angeht, kann Böttcher-Krützfeld zudem besonders im Erdgeschoss auf erledigte Malerarbeiten, neue Bodenbeläge oder neue Zimmertüren hinweisen. Vor dem Besuch im ersten Stock kündigt die Architektin „eine kleine Umbaumaßnahme“ an. Dort wurden Wände neu gezogen, es entsteht eine neue Tee-Küche und neue WCs. So habe künftig „zwei vernünftige Toiletten“ für Damen und Herren, erläutert Uwe Teuteberg vom Ingenieurbüro Keese. Mit Böttcher-Krützfeld hat der Architekt die Bauleitung bei dem Projekt inne.

640 000 Euro Baukosten

Diese Toilettenräume befinden sich derweil noch weitgehend im Rohbau. Hier haben sich offenbar Verzögerungen ergeben: Die Gemeindeverwaltung hatte im August unter anderem den Umbau der Sanitäranlagen im ersten Obergeschoss für Oktober und November 2022 in Aussicht gestellt.

Eine Punktlandung hat sie indes bei den Baukosten hingelegt. 640 000 Euro waren dafür im Gemeindehaushalt vorgesehen (davon zwei Drittel aus Mitteln der Städtebauförderung). Bei der Frage nach den Kosten durchsucht Christina Böttcher-Krützfeld ihre Unterlagen, um zu antworten: „640 000 Euro.“

Wegen der Sanierungsarbeiten ist die Alte Wache seit Anfang des Jahres geschlossen. Neben dem Seniorenbüro und dem Verein Seniorenzentrum – zu dessen Veranstaltung vor Corona jährlich mehr als 10 000 Besucher kamen – haben dort unter anderem der Hospizverein und die Beratungsstelle „SprachLos“ ihren Sitz.