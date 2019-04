Endspurt bei der Großbaustelle an den Gleisen in Dreye - „Wir bauen eine Rutschbahn"

Weyhe - Von Sigi Schritt. Ob Intercity Express, Regionalbahn oder Lok mit Güterwaggons dahinter – rund 220 Züge rauschen wieder im normalen Tempo über die Ochtum. Unter dem rollenden Rad hat es die Deutsche Bahn (DB) über einen Zeitraum von mehreren Jahren geschafft, die marode Stahlbrücke aus dem 19. Jahrhundert gegen eine moderne Stahlbetonbrücke zu ersetzen. „Die Inbetriebnahme des neuen Bauwerks vor vier Wochen klappte reibungslos“, blickt Bahn-Sprecherin Sabine Brunkhorst zurück. Das Nadelöhr von Dreye ist Geschichte.

Nun folgt der letzte Streich: der Rückbau. Wenn die Fahrgäste in einem Jahr aus dem Fenster der Züge blicken, werden sie nichts mehr von der Großbaustelle sehen.

Wer diese Baustelle beobachtet hat, bekommt ein Gefühl, welcher logistische Aufwand hinter dem Langzeitprojekt steckt. Die DB hatte auf den Feldern und Wiesen neben dem Bahndamm eine mehrere Hundert Meter lange Ausweichstrecke gebaut. Dazu wurden in Höhe der Ochtumüberquerung auf beiden Uferseiten Baustellenflächen und provisorische Straßen eingerichtet (wir berichteten). Außerdem ließ die DB Stahlwände in den Boden rammen und stabile Fundamente gießen. Sie bildeten für zwei Jahre lang den Untergrund für die beiden sogenannten SKB-Baukastenbrücken des Bundesverkehrsministeriums. Bis Ende Mai sollen sie abgebaut sein. „Rund 40 Lastzüge bringen die Bauteile wieder in das Brückenlager nach Konz bei Trier“, kündigt Sprecherin Sabine Brunkhorst an.

Die beiden Fachwerkbrücken sind etwas Besonderes, sagt Björn Scheffler, Stützpunktleiter in Konz. Er beaufsichtigt die Abbauarbeiten in Dreye – zunächst durch die 16 Mitarbeiter der DB, dann folgt die Demontage als besondere Einsatzübung des Technischen Hilfswerks (THW) durch die Bundesschule in Hoya. Diese beiden Baukastenbrücken sind Teil eines bundesweiten Notfallversorgungsprogramms, erklärt Scheffler.

+ Björn Scheffler, Herr über Hunderte Hilfsbrücken im Lager Konz, beaufsichtigt den Abbau der Baukasten-Fachwerkbrücke. Er und sein Team bauen mit gefederten Rollen eine Rutschbahn. © Sigi Schritt

In der Wesergemeinde müssen die Brücken nur 48 Meter zwischen den Auflagern überspannen, das Gerät selbst ist aber bis zu einer Maximallänge von 120 Meter Stützweite (Freiraum zwischen den Auflagern) ausgelegt. THW und Bahn müssen in der Lage sein, Notfallszenarien zu bewältigen, in denen es um schnellen Ersatz für eine Bahnüberwegung geht. Das könnte dann der Fall sein, wenn der Zugverkehr deshalb zum Erliegen kommt, weil zum Beispiel ein Schiff einen Pfeiler gerammt hat. „Innerhalb einer Woche können wir alle Teile für eine provisorische Brücke liefern. Vor der Zusammensetzung müssten außerdem noch die Fundamente gesetzt werden.“

Im Lager in Konz verwaltet die DB nicht nur die sogenannten SKB-Bauteile des Ministeriums, die aneinandergereiht eine Länge von 1,2 Kilometern ergeben, sondern auch eigene, so Scheffler. Der DB gehören selbst 600 zerlegbare Brücken, die aber laut Scheffler „nur eine maximale Stützweite von 26 Metern haben“. Obgleich Grundschüler einen Stein über die Ochtum werfen können, so beträgt die Distanz zwischen den Auflagern wegen des Untergrunds 48 Meter.

Hydraulikzylinder drücken das Bauwerk nach oben

Wegen der Last von 200 Tonnen könnten die beiden provisorischen Ochtum-Brücken nicht per Kran angehoben werden. Die Stahlbauer haben ein anderes Verfahren entwickelt: „Wir bauen eine Rutschbahn“, erklärt Björn Scheffler. Dazu wird jede Brücke um 2,6 Meter hochgebockt. Hydraulikzylinder auf beiden Uferseiten drücken das Bauwerk nach oben, und per Muskelkraft werden etwa 70 Kilo schwere Mini-Stahlträger darunter gesetzt – sieben pro Lage. Es sind 14 Lagen in jedem von insgesamt vier Stapeln. „Wir wollen die Brücke auf Rollen stellen und sie in Richtung Kirchweyhe ziehen.“

Damit die Brücke nicht ins Wasser fällt, bauen die Facharbeiter am Ende einen Metallschnabel an und verstreben die Bauteile. „Zehn starke Männer könnten die Brücke theoretisch ziehen. Bei uns erledigt diese Arbeit ein Hydraulikzylinder.“ Zwei Geräte sind auf einem Schienensystem montiert.

+ Ein Hydraulikzylinder zieht den 200 Tonnen schweren Stahlkoloss samt 100 Tonnen schwerem Anbau. © Sigi Schritt

Wer sich einen Zeitrafferfilm anschaut, bemerkt, dass die Brücke tatsächlich Richtung Kirchweyhe rutscht. Doch es ist Handarbeit, das schwere Gerät unter den Brückenteilen umzusetzen, um 300 Tonnen – 100 Tonnen wiegt allein der Anbau-Schnabel – in Bewegung zu setzen. Der Koloss bewegt sich Zentimeter um Zentimeter und rutscht auf kippbare Rollenwippen, die die Brückenträger aufnehmen.

Am vergangenen Wochenende hat das Team von Scheffler die ersten 20 Meter geschafft. Der Rest folgt in dieser Woche. Die zweite Brücke wird vom THW in der Zeit vom 6. bis zum 17. Mai abgebaut. „Wer das freiwillig macht, Hut ab“, zollt Scheffler den Helfern Respekt. „Normalerweise werden solche Notfallübungen im jährlichen Wechsel in Konz und in Hoya absolviert. In Dreye hatte es sich angeboten, unter realen Bedingungen zu üben.“ Für zwei Jahre standen die Brücken sicher. Es donnerten mehr als 150000 Züge über die Stahlkolosse.