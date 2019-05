Margareta Hihn und Thorsten Schütt zeigen Ausstellung in der Wassermühle

Sudweyhe - Von Luka Spahr. Wenn Margareta Hihn und Thorsten Schütt aufeinandertreffen, dann kann es manchmal ganz schön skurril werden. Eigentlich sollte es bei dem Pressegespräch in der Sudweyher Wassermühle um die neue Ausstellung „Schnitt trifft Schnitt“ gehen, welche die beiden Künstler am Samstagnachmittag dort eröffnen wollen. Auf bisherige gemeinsame Arbeiten angesprochen, erzählen sie jedoch erst einmal eine Anekdote, die sich in Rußland ereignet hat.

Nicht in dem riesigen Land im weit entfernten Osten, sondern in der kleinen Ortschaft, die sich zusammen genau wie Amerika in der Nähe von Friedeburg im Kreis Wittmund befindet. Die besondere Ähnlichkeit bei der Namensgebung verhalf Rußland im vergangenen Jahr zu einigem Ruhm, als beim weit entfernten Namensvetter die Fußballweltmeisterschaft über die Bühne ging. Auf einmal war der kleine Ort Schauplatz eines großen Public Viewings inklusive Fernsehübertragung.

Hilfesuchend wandte sich die Gemeinde zu dieser Zeit an Margareta Hihn und Thorsten Schütt, die ganz in der Nähe wohnen. Passend zur WM sollte ein neues Wahrzeichen in Rußland errichtet werden. Und so kam es, dass Hihn und Schütt gemeinsam eine riesige Matrjoschka aus Holz errichteten und bemalten. Sie war fortan in jedem Fernsehbeitrag zu sehen.

Aber nun zurück ins Hier und Jetzt. In der Sudweyher Wassermühle gibt es zwar keine bunten, russischen Puppen, dafür aber kunstvolle Skulpturen aus Holz und Metall von Thorsten Schütte und inspirierende Papier-, Holz- und Linolschnitte von Margareta Hihn. Auf die Frage, wie lange sie schon zusammenarbeiten, antwortet Schütte lachend: „Wir kennen uns schon 200, 300 Jahre.“

Dass sich das Künstler-Duo gegen die anderen Bewerber für den begehrten Ausstellungsort durchgesetzt hat, erklärt Tina Fischer, Kulturbeauftragte der Gemeinde Weyhe, kurz und knapp: „Weil das gut harmoniert.“ Das kann auch die 70-jährige Künstlerin aus Wilhelmshaven voll und ganz bestätigen: Die Räume in der alten Wassermühle findet sie sehr schön und deutlich besser als sterile Galerien.

Harmonieren tun dabei nicht nur Künstler und Ausstellungsort. Auch die Kunstwerke passen mit ihren Landschaftsansichten und maritimen Einflüssen sehr gut zusammen. Filigrane Schweißarbeiten von Schütte treffen auf wie mit dem Lineal gezogene Linien in Hihns Kunstwerken.

Aber: Auch die beiden Kunsthandwerker sprechen von einer besonderen Harmonie, wenn es um ihre Zusammenarbeit geht. „Wir sind beide nicht so die Künstler an sich“, sagt Hihn. Schütte nickt zustimmend. Was sie damit meinen: Es herrscht nicht die Rivalität, die es bei vielen Kunstschaffenden gibt. „Alles muss der Ausstellung zugutekommen“, ergänzt der 55-jährige Ostfriese. Sie hätten gemeinsam die Räume in der alten Wassermühle gestaltet und seien einfach „ein gutes Team“.

Das mag auch daran liegen, dass Schütte, der sich als Autodidakt bezeichnet und ursprünglich Technischer Bauzeichner und später Tischler gelernt hat, und seine Künstlerfreundin Margareta Hihn eine ähnliche Lebenseinstellung und viele gemeinsame Interessen haben. So liegt ihnen beiden auch das Soziale nahe. Hihn hat Sozialwesen studiert und später in der Erwachsenenbildung unter anderem über ihren Zugang zur Kunst gesprochen. Schütt hat mit sozialschwachen Jugendlichen zusammen Kunstwerke gestaltet.

Jetzt wollen die beiden einen Auszug aus ihrem künstlerischen Schaffen nach einer Premiere Anfang des Jahres in Varrel auch in Sudweyhe zeigen. 25 Skulpturen und kleine Kunstwerke aus Eisen, sowie 21 Linol-, Papier- und Holzschnitte warten darauf, von den Besuchern erkundet zu werden.

Am Samstag wird die Ausstellung um 16 Uhr eröffnet. Sie ist bis zum 16. Juni zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos. Alle Kunstwerke stehen auch zum Verkauf.