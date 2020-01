Kulturkalender Weyhe: Rund 50 Veranstaltungen im ersten Halbjahr

Leeste - In Weyhe ist im ersten Halbjahr allerhand los: Ein Mix aus Musik, Theater, Kabarett, Lesungen, Kinder- und Jugendveranstaltungen sowie Kunstausstellungen und Open-Air-Events verspricht ein abwechslungsreiches Programm. Die Mitarbeiter des Kulturbüros und des Stadtmarketings der Gemeinde haben den Halbjahreskalender vorgestellt.

Rund 50 Veranstaltungen haben die Kulturbeauftragten Hedda Stock und Tina Fischer sowie Lena Eckhardt vom Stadtmarketing in der Außenstelle des Rathauses an der Straße Westermoor zusammengetragen und zu einer Broschüre zusammengefasst. Den Anfang bestreitet der Kabarettist Jan-Peter Petersen. Der Hamburger gastiert mit seinem Programm „Leben zwischen Fisch und Kopf“ am Samstag, 18. Januar, um 20 Uhr in der KGS Kirchweyhe. Freunde dieses Genres haben die Möglichkeit, am 3. März den Ausführungen von Anka Zink und am 18. April den von HG. Butzko zu folgen.

Die Gemeinde lädt außerdem zu mehreren Ausstellungen ein. Am Samstag, 26. Januar, steht in der Sudweyher Wassermühle eine Vernissage unter dem Titel „Mutter und Tochter – zwei Frauen, zwei Wege“ auf dem Programm. Die darauffolgende Vernissage ist für Mittwoch, 19. Februar, vorgesehen. Erstmals werden Schüler der KGS Kirchweyhe und der KGS Leeste Werke in einer Gemeinschaftsausstellung zeigen. Im März präsentiert die Künstlerin Anne Roecken-Strohbach ihre Ergebnisse zum Thema „Ei des Lebens“.

Die Rathausmitarbeiter listen auch zahlreiche Konzerte auf. Besondere Leckerbissen: Nachtklang mit Gerald Meier (18. Januar, Felicianuskirche), „The Cast – Die Rockstars der Oper“ (15. Februar, KGS Kirchweyhe), Gospelmusik am 8. März in der Felicianuskirche sowie Folkmusik der Gruppe Goldilocks and the Nightingale (14. März, Sudweyher Bahnhof).

Am Samstag, 22. März, lädt das Blasorchester Kirchweyhe zu seinem Jahreskonzert unter dem Motto „Gullivers Reisen ein. Das Ensemble erwartet die Gäste um 15.30 Uhr im Eventcenter Tanzschule Reiners. Am Maifeiertag gibt das Ensemble um 14.30 Uhr ein Gastspiel auf dem Gelände der Wassermühle Sudweyhe. Das Musikprogramm runden die Kreismusikschule am 4. Juni mit einem Forumskonzert in der KGS Kirchweyhe, die Felicianus-Kantorei am 14. Juni mit einer Haydnmesse sowie Mo’Jazz & Horns mit einem Musikfrühschoppen am 28. Juni an der Wassermühle Sudweyhe ab. Kein Jahr ohne Open-Air-Veranstaltungen: So steht am Himmelfahrtstag (21. Mai) ein Familienfest auf dem Marktplatz an. Nach einer gelungenen Premiere 2019 wird es im Juni am 7. Juni ein Hafenfest in Dreye geben, und am 21. Juni feiert die Gemeinde auf dem Marktplatz einen Blaulichttag.