Rund 800 Teilnehmer bei der 40. Fahrrad-Rallye

48 Betriebe der Leester Werbegemeinschaft bilden Anlaufstationen / Finale auf dem Schützenfest-Areal

+ Zwischenstopp bei der Polizei in Leeste.

Leeste. Der für 10 Uhr angesetzte Start zur 40. Leester Fahrrad-Rallye lag für viele Teilnehmer noch zu früh, denn zunächst war deren Zahl noch sehr überschaubar. Aber in der Mittagszeit setzte der Andrang ein. Unterm Strich waren mehr als 800 Teilnehmer während der vier Stunden in Leeste, Melchiorshausen, Angelse und Erichshof unterwegs, um die 48 Betriebe anzusteuern, die sich an dieser Veranstaltung der Leester Werbegemeinschaft beteiligten.