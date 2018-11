Rückgang von Bewerbungen bemerkt

Gemeinde beklagt Fachkräftemangel

WEYHE - Von Sigi Schritt. Nicht nur Bund und Land beschäftigen sich mit dem Fachkräftemangel, auch für die Gemeinde ist es laut Fachbereichsleiter Matthias Lindhorst ein großes Thema. Wie er am Dienstagabend im Rathaus im Finanzausschuss erklärte, bemerke auch die Weyher Verwaltung einen „Rückgang an Bewerbungen“. Die Personalbindung fordere das Team. Möglicherweise müsse die Gemeinde in Sachen Personalgewinnung mehr Geld ausgeben – etwa durch Schaltung von Anzeigen in Internet-Portalen wie Monster oder Stepstone.