Rückblick auf ein „ganz schön knackiges“ Jahr

Jahreshauptversammlung Erichshofer Feuerwehr

+ © Feuerwehr Geehrte und Ehrende: (v.l.) Stellvertretender Orstbrandmeister Christoph Berenz, Kreisbrandmeister Mike Wessels, Bettina Emker (40 Jahre Mitgliedschaft), stellvertretender Gemeindebrandmeister Folkard Wittrock, Erste Gemeidenrätin Ina Pundsack-Bleith, Rainer Zottmann, Marc Gramer und Sascha Meyer (Beförderung zum Oberfeuerwehrmännern), Norbert Warnke (40 Jahre dabei) und Ortsbrandmeister Christian Hollmann. © Feuerwehr

Erichshof – Im vergangenen Jahr musste die Freiwillige Feuerwehr Erichshof zu 29 Einsätzen ausrücken. Der heiße, trockene Sommer forderte dabei seinen Tribut in Form von zahlreichen Löschhilfen bei benachbarten Wehren, während in Erichshof lediglich Kleinbrände verzeichnet wurden und in einigen Fällen technische Hilfeleistung erforderlich war. „Das war ganz schön knackig“, erklärte der im vorigen Jahr neu gewählte Ortsbrandmeister Christian Hollmann in seinem ersten Jahresbericht am Wochenende auf der Jahreshauptversammlung.