Rotary-Clubs erweitern Obstbaumwiese

15 weitere Bäume und eine neue Bank in Leeste / Knapp 30 Mitglieder packen mit an

+ Mit Schiebkarre, Gießkanne und Spaten rücken die Rotarier an, um die Bäume zu pflanzen. Damit ist es nicht getan: Auch die Pflege der Pflanzen übernehmen sie. - Foto: Ehlers

Leeste - Auf der Obstbaumwiese an der Straße In der Grämme in Leeste breiten seit Samstag 15 weitere Bäume ihre Wurzeln aus. Knapp 30 Mitglieder der Rotary-Clubs Syke und Syke-Utbremen haben sie gepflanzt.