Rockpop-Orchester der KGS Leeste: Einmal Gegenwart und zurück

Musikalische Zeitreisen sind zunehmend beliebt – diesem Trend schließen sich die Schüler des Rockpop-Orchester der KGS Leeste an.

Vier Klassiker und ein aktueller Song stehen auf der Playlist der jungen Instrumentalisten: „Sunny“ von Bobby Hebb, „25 or 6 to 4“ von Chicago, „Crocodile Rock“ von Elton John, das legendäre „September“ von Earth, Wind & Fire und „Dance with Somebody“ von Mando Diao. Das alles bis zum großen Auftritt auf die Reihe zu bekommen, ist für die Musiker unter Leitung von Maike Diedrichs ein hartes Stück Arbeit.

Etwas tun müssen die Leester vor allem noch am Kracher von Chicago. Der sei doch ziemlich schwer zu spielen, verraten die Mädchen und Jungen. Aber entmutigen lassen sie sich davon nicht, im Gegenteil: Es gilt das Motto „Jetzt erst recht!“.

Gefunden über die Bläserklassen

Gefunden haben sich die Akteure über die Bläserklassen der KGS. Die Schüler sind mit Herz und Seele dabei. Für den Rhythmus sorgt zum Beispiel Paul Stoll. Er meint lachend: „Ich glaube, ich bin musikalisch.“

Ein Leben ohne Musik? Das gibt es für Merle Meyer gar nicht. „Ich komme aus einer musikalischen Familie“, sagt sie, „das macht alles irgendwie Spaß.“ Und noch mehr Freude bringt es den Schülern der KGS, wenn es öfter mal was Aktuelles zu spielen gibt. Sie wünschen sich zum Beispiel „Seven Nation Army“ von den White Stripes. Aber dafür ist Zeit bis nach dem Wettbewerb.

ubu