Weyher freuen sich auf die NDR-Sommertour „Romantik aus der Kinderzeit“

Kirchweyhe - „Every 1’s a Winner“, „You Sexy Thing“, „It Started with a Kiss“ - Von Sigi Schritt. das sind alles Hits, mit denen die Band Hot Chocolate in den 1970er- und 1980er-Jahren regelmäßige Charterfolge hatte. Diese und viele weitere Songs haben die Musiker berühmt gemacht. Diese Stücke sind – Jahrzehnte später – immer noch präsent. Man hört sie im Radio, und DJs spielen sie zum Beispiel auf vielen Hochzeiten und anderen Feiern. Der NDR holt die mit diesen Liedern verbundene namhafte Band in Rahmen seiner Sommertour für ein Gratis-Konzert nach Weyhe.

Das kommt sehr gut an. Eine Umfrage hat gezeigt, dass Weyher sogar dem Samstag, 27. Juli, entgegenfiebern. Sie freuen sich auf die Musik und schwelgen dabei wie Wolfgang Wortmann in Erinnerungen. Denn plötzlich sind die 1970er-Jahre und für einige die Kindheit wieder präsent.

Der 49-jährige Weyher kann sich noch gut an dieses Jahrzehnt erinnern, als die Hot-Chocolate-Hits hauptsächlich aus den Lautsprechern der Radios schallten. Heute ist es überhaupt kein Problem mehr, solche Lieder abzuspielen. Bei jüngeren Menschen sind Streamingdienste beliebt, ältere bevorzugen CDs, und Liebhaber wollen immer noch Schallplatten auflegen. Sie geben dafür schon mal ein kleines Vermögen aus. Aber damals, als Wolfgang Wortmann noch ein Kind war, gab es nur Schallplatten und Single-Auskopplungen. IPod? Fehlanzeige. Walkman? Gab es erst zum Ende des Jahrzehnts. Wer sich gepresste Tonträger nicht kaufen wollte, bespielte Leerkassetten.

So richtete Wolfgang Wortmann als kleiner Junge sein Mikrofon oft auf die Radiolautsprecher. „Mein Kassettenrekorder hieß Manta, wie das Auto“, so Wortmann. Er erinnert sich an die damals „legendäre Hitparade“ am Samstagabend“ auf dem Sender NDR 2. „Und wehe, der Moderator redete in den Song hinein und ruinierte die Aufnahme.“ Sicherlich können sich Weyher erinnern, wie damals bespielte Leerkassetten in den Klassen getauscht wurden. Wer die angesagten Lieder hatte, stand hoch im Kurs. Für Wortmann ist das längst Geschichte. Er freut sich, dass Weyhe es geschafft hat, eine internationale Band in die Wesergemeinde zu locken.

+ Iris Henderson (54) © Sigi Schritt

Das sieht Iris Henderson ebenso. Sie freut sich auf Hot Chocolate. Die Band biete ihr „Romantik der Kinder- und Jugendzeit“, sagt die 54-Jährige. Sie kennt die Lieder aus dem Radio, die Band selbst hat die Leesterin aber „noch nie gesehen“. „Ich komme zum Marktplatz“, sagt sie.

+ Michael Thienert (56) © Sigi Schritt

Auch Michael Thienert (56) aus Leeste will an jenem Tag die gute Stube Weyhes besuchen. Diese Band habe ihn durch die Zeit seiner Jugend begleitet. Er ist selbst Musiker und will die treffen, die ihn damals fasziniert haben. Immerhin lieferte die Band jährlich Charterfolge – und das in England. Hot Chocolate spielte auch auf der Hochzeit von Prinz Charles und Lady Diana. Dass die Band nicht in der Originalbesetzung nach Weyhe kommt, sei für Michael Thienert nicht entscheidend.

+ Brigitte Weber (70) © Sigi Schritt

Bei Brigitte Weber aus Sudweyhe standen die Londoner Musiker nicht ganz so hoch im Kurs. Sie hörte lieber die Beatles. Deren Plattenfirma hatte Hot Chocolate Ende der 1960er-Jahre unter Vertrag genommen. Längst sind deren Hits Klassiker, die mittlerweile auch Weber mag.

Das Event in Weyhe will sich Brigitte Weber also nicht entgehen lassen. Ihr Sohn feiert an diesem Tag Geburtstag. Die 70-jährige Weyherin hofft, dass er die ganze Feiergesellschaft auf den Marktplatz lotst.

+ Winja Wegner (16) © Sigi Schritt

Dass nicht nur ältere Menschen den Weg zur NDR-Sommertour finden, beweist Winja Wegner. Die 16-Jährige aus Kirchweyhe will mit der gesamten Familie zum Marktplatz. Diesen Abend hat sie sich schon fest vorgemerkt. Mit Hot-Chocolate-Musik könne man richtig feiern.

+ Corinna Bösche (42) © Sigi Schritt

Das findet auch Corinna Bösche: „Darauf sind alle heiß.“ Die 42-Jährige aus Ahausen bringt sowohl alle Gästeführer mit als auch alle Freunde. „Es wird dort voll“, glaubt sie.