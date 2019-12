Rohrweihe: Nabu will Ochtum-Oase erhalten

INTERVIEW Ulrike Buck kritisiert Erweiterungspläne zum Gewerbegebiet Dreye-West III

+ Ulrike Buck sitzt für den Nabu im Bauausschuss.

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde Weyhe verfügt kaum noch über Gewerbeflächen. Für bestehende Betriebe am großen Gewerbestandort in Dreye-West III sieht das Planungsbüro P3 zunehmend Erweiterungsengpässe. Die Gemeinde beabsichtigt, ihre Bauflächen an jenem Gewerbestandort soweit als möglich zusammenzufassen, um zumindest für bereits ansässige Betriebe weitere Entwicklungsspielräume zu sichern. Die Erweiterung wird laut Planungsbüro möglich, da die erforderliche Größe und Lage des Überschwemmungsbereichs der Ochtum neu gefasst wird. In ihrer Abwägung geht die Gemeinde davon aus, dass die gewerblichen Belange höher zu werten sind als die Schaffung von Kompensationsarealen im unmittelbaren Umfeld von Dreye-West III. Die überplanten Kompensationsflächen werden deshalb in Verbindung mit dem neu entstehenden Ersatzbedarf an anderer Stelle des Gemeindegebietes kompensiert, erklärt das Büro P3 zum Ziel der Planungen. Die promovierte Biologin Ulrike Buck sitzt für den Nabu im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt, der heute Abend ab 18.30 Uhr in der KGS Kirchweyhe tagt. Sie kritisiert das Vorhaben. Buck hat zehn Jahre lang in der Gewässerökologie gearbeitet. Die Kreiszeitung sprach mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin eines Lebensmittel- und Futtermittelunternehmens.