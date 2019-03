Weyher Theater: Nächste Premiere „Unsere kleine Stadt“ keine Komödie, sondern Schauspiel

Zwei Tage vor seinem 60. Geburtstag spricht Frank Pinkus, Dramaturg des Weyher Theaters, über eine außergewöhnlich aufwendige Produktion, die am Monatsende Premiere feiert. Es geht um das Stück „Unsere kleine Stadt“.

Weyhe - Von Sigi Schritt. Es sei eine liebenswürdige Hommage an das Leben. Für das Weyher Theater, das für seine Komödien bekannt ist, ist es laut Pinkus ein Wagnis, ein Schauspiel, eine teure Produktion noch dazu, auf die Bühne zu bringen. Doch dieses Risiko wolle er zusammen mit dem Intendanten Kay Kruppa bewusst eingehen. Beide glauben, dass dieser Klassiker von Thornton Wilder auch in der Weyher Version den Alltag ganz normaler Menschen berührend schildert.

Zuschauer waren anfangs zurückhaltend

Anders als bei den Komödien laufe der Vorverkauf „schleppend“. Aber was heißt das schon? „Cash“ und „Zweimal lebenslänglich“ seien ebenfalls keine Komödien gewesen, die Zuschauer waren anfangs zurückhaltend und am Ende avancierten diese Stücke zu den Kassenschlagern. Pinkus fügt hinzu, dass der Titel seiner Inszenierung nicht mit „Unsere kleine Farm“, dem Titel einer US-amerikanischen Fernsehserie, verwechselt werden sollte. Es geht im Weyher Stück nämlich nicht um eine US-amerikanische Farmerfamilie aus dem 19. Jahrhundert, sondern um Bürger einer Stadt. Das Publikum erlebt auf der Bühne wie im Zeitraffer, welche Sorgen und Nöte die Menschen haben. Aus dem schnörkellosen Klassiker aus den 30er-Jahren, in dem Pantomime Requisiten ersetzt, hat Pinkus ein opulentes Ausstattungsstück konzipiert. Neben dem größten Aufwand für das Bühnenbild, habe die Theaterleitung auch nicht an Kostümen und Requisiten gespart. Und auch nicht am Personal.

+ Frank Pinkus freut sich auf die Premiere.

Es gibt 20 Rollen in einer Doppelbesetzung. „Wir spielen das Schauspiel mit elf Darstellern“, so Pinkus. Der 59-Jährige schlüpft dabei in die Rolle des Erzählers, der die Fäden zusammenhält und die Zeitsprünge erklärt. Bei den Gästeführungen hatten Teilnehmer immer wieder gefordert, etwas anderes zu präsentieren, erklärt Pinkus. Da das Weyher Theater aber völlig privat finanziert wird, müsste das Risiko begrenzt sein. Und das ist für Pinkus mit dem Klassiker gegeben.

„Wir lieben das Stück“

Die Zuschauer würden einen Dreiakter erleben und sich in einer kleinen Stadt wiederfinden, kündigt er an. Die Häuser seien drehbar mit Klappwänden versehen. Werden die aufgeklappt, kann man wie bei einem Puppenhaus in die Zimmer hineinsehen. Die Zuschauer erleben die Entwicklung zweier Familien und verschiedene Stadien der Stadt. Zwei Kinder lernen sich in der Schule kennen, sind zunächst pubertär witzig. Bis sie sich aber lieben lernen, müssen sie erst erwachsen werden. „Wir sind schon weit in den Proben, und es ist sehr emotional“, so Pinkus. „Wir lieben das Stück, und wollen dem Risiko mit Engagement begegnen.“