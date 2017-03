Wrestling in Weyhe: Axel Dieter Junior tritt in Fußstapfen seines Vaters

Lange hält der böse Blick nicht an. Axel Dieter Junior präsentiert sich als sympathischer Athlet, der für seinen Sport „brennt“. Heiko Dassbeck verlegt den Wettkampf auf den Freitag und bietet zudem eine Aftershow-Party an. - Foto: Ehlers

Dreye - Von Sigi Schritt. Die WXW-Wrestling-Tour stoppt in wenigen Tagen zum siebten Mal in der Wesergemeinde. Die Zuschauer erleben am Freitag, 17. März, ab 20 Uhr im Sportcenter Dassbeck nicht nur laut Promotor Sebastian Hollmichel „sieben bis acht spannende Wettkämpfe“, sondern können „hautnah Athleten sehen, die ihren Körper aufs Spiel setzen, um „ohne Netz und doppelten Boden“ Ringkampf zu präsentieren. In der Spitzenbegegnung will der amtierende WXW-Weltmeister, Axel Dieter Junior, seinen Titel verteidigen oder ihn zurückerobern.

Ausschlaggebend ist der Ausgang des Kampfes zwischen dem 26-Jährigen und seinem Herausforderer, dem Niederländer Jurn Simmons. Erst am kommenden Wochenende fällt die Entscheidung in Oberhausen. Sollte der Niederländer gewinnen, können die Zuschauer laut Hollmichel beim Rückkampf mitfiebern, ob Axel Dieter Junior den schweren Gürtel zurückerobert.

Zuletzt hatte der 26-Jährige diesen Gürtel in England verteidigt. „Für mich bedeutet der WXW-Weltmeistertitel internationale Aufmerksamkeit.“ Doch er ehre auch seine Familie, macht er gestern im Sportcenter deutlich. Axel Dieter Junior ist nicht nur sprichwörtlich in die Fußstapfen seines berühmten Vaters, Axel Dieter (IWE/CWA), getreten, ihm passen sogar die 40 Jahre alten Schuhe, die er auch im Weyher Ring tragen wird.

+ Axel Dieter Junior kämpft in Weyhe. - Archivfoto: Ehlers

Der 26-Jährige ist laut Promotor Hollmichel der einziger Nachwuchssportler in Deutschland, der Wrestling in der zweiten Generation betreibt. Sein Vater, der unter anderem vor Tausenden Zuschauern mit Größen wie Otto Wanz gekämpft hat, war aber nie Weltmeister, sondern hatte „nur“ mehrfach Weltcups gewonnen, sagt der WXW-Wrestler. „Ich trage also in der Familie den ersten Weltmeistertitel“, so Axel Dieter Junior.

Diesen besonders in den USA populären Sport hatte er mit der Muttermilch aufgesaugt: Er kam 1990 als Marcel Barthel in Pinneberg zur Welt. Seine Ziele, beruflich vom Sport zu leben und ferne Länder zu besuchen, hatte er früh formuliert. „Als Junge schmuggelte mich mein Vater durch die Umkleidekabinen in die Hallen hinein. So konnte ich ihm beim Kämpfen zusehen.“ Die Liebe zu diesem Sport wuchs. Der Vater riet ihm, aber erst mit dem Boxen anzufangen. Im Alter von neun Jahren bestritt er bereits in der Wertungsklasse Papiergewicht die ersten Amateur-Boxkämpfe. Insgesamt kam er auf zehn Wettkämpfe.

Mit 13 zog die Familie nach Hannover. Dort widmete sich Axel Dieter Junior dem Amateurringen. Für ihn steht die Mattenarbeit bei einem seriösen Ringkampf im Vordergrund. Er glaubt, dass das Weyher Publikum in diesem Punkt sehr traditionsbewusst ist, und er wie bei zurückliegenden Kämpfen besonderen Applaus bekommen wird.

Dass der Wrestler willensstark ist, bewies er bereits im Alter von 17 Jahren, als er nach seinem Realschulabschluss, ohne eine Wohnung zu haben, nach Hamburg zog. Dort fand er seinen Trainer, der ihn auf dem Weg zum Profiringer förderte. An den Geruch dieser Halle kann er sich noch heute genau erinnern. Es war „der typische Geruch aus Schweiß, Blut und alten Matten“, und eine Atmosphäre, die ihn in jungen Jahren so faszinierte. „Ich schlief in den ersten Wochen nachts unter dem Ring, bis ich eine Wohnung fand“, berichtet er. Aus tiefem Respekt vor der Wettkampfarena würde er niemals auf ihr übernachten. „Als Zeichen des Respekts vor der Matte putze ich vor dem Betreten stets die Schuhe ab“, so der Sportler.

Schließlich begann er bei der Otto-Gruppe in Hamburg eine Lehre als Bürokaufmann. „Mein Arbeitgeber hat mich sehr unterstützt. Denn ich war jedes Wochenende für den Sport unterwegs. Ringkampf ist mein Leben“, sagt der 26-Jährige, der im Jahr 2008 sein Debüt feierte. Dass das Interesse an seinem Sport seit Jahren wächst, erfreut ihn. Das liege nicht nur an den Übertragungen der WWE im frei empfangbaren TV, sondern auch an Tim Wiese, dem ehemaligen Türhüter bei Werder Bremen, der bei der WWE unter dem Kampfnamen „The Machine“ im vergangenen Jahr debütierte. Er lobt den Quereinsteiger. 90 Prozent kämen nach dem ersten Training nicht mehr wieder. Wiese wurde in der WXW-Akademie trainiert. „Die weltgrößte Wrestling-Promotion schaut genau hin, wem sie in Deutschland ihr Vertrauen geben“, sagt Axel Dieter Junior.

Die WXW präsentiert in Weyhe auch zwei Lokalmatadoren: Bad Bones John Klinger und (neu) Bobby Gunns, der in seiner Rolle den arroganten Raucher verkörpert. Die Zuschauer erleben in der Halle wieder den Kampf der Werte Gut gegen Böse.

Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei Dassbeck.