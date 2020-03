Riesensause wird nachgeholt

Inge Scholz als „Dora Langhoff“ zusammen mit „Opa Jacobs“ (Joachim Kriesten) in dem aktuellen plattdeutschen Dreiakter „Keen Tiet för Opa“. Foto: jantje Ehlers

Lahausen - Von Heiner Büntemeyer. Eigentlich sollte Inge Scholz am Samstag auf der Bühne stehen. Als „Dora Langhoff“ spielt sie in dem plattdeutschen Dreiakter „Keen Tiet för Opa“ eine Zeitungsausträgerin, die das Herz auf dem rechten Fleck und immer Zeit für einen Klönschnack hat. Ihre Mitspieler und Mitglieder der „Lahauser Bühne“ hatten anschließend eine Riesensause mit ihr geplant, denn Inge Scholz wird am Samstag 90 Jahre alt und steht noch immer auf der Bühne.

Leider musste die Tournee wegen des Corona-Virus abgebrochen werden, „aber wenn die mich fragen, bin ich nächstes Jahr wieder dabei“, erklärt sie. „Die Bühne, das ist mein Leben“, gesteht sie, und so spielt und verkörpert sie auch ihre Rollen. Wenn sie die Bühne betritt, dann niemals leise und wenn es in dem Ensemble der „Lahauser Bühne“ so etwas wie einen Star gäbe, dann wäre das Inge Scholz. Aber sie kennt keine Starallüren: „Die Lahauser Bühne, das ist meine Familie“.

1930 wurde sie in Habenhausen geboren, aber aufgewachsen ist Inge Scholz zusammen mit ihren fünf Geschwistern in Arsten auf dem Hof ihrer Eltern. Arsten sei damals noch ein richtiges Dorf gewesen in dem Platt gesprochen wurde. Als sie eingeschult wurde, gab es in der Klasse nur ein Mädchen, das Hochdeutsch sprach, erinnert sie sich.

1964 bauten sie und ihr inzwischen verstorbener Ehemann Franz Scholz in Kirchweyhe ein Haus und Inge Scholz arbeitete bei Blumen-Koplin. Dort wurde sie, weil sie die Kundschaft auch auf Platt bediente, von Hella Hanewinkel „entdeckt“ und mit zur „Lahauser Bühne“ gelotst. Sie weiß noch, wie aufgeregt sie damals war, weil sie dem damaligen Spielleiter zunächst etwas auf Platt vorlesen musste, ehe sie aufgenommen wurde. Von ihrem Ehemann, der selbst kein Platt sprach, wurde sie nach Kräften unterstützt, er engagierte sich bei den Bühnenbauern.

1974 stand sie zum ersten Mal auf der Bühne. Seitdem hat sie lediglich zwei Spielzeiten ausgelassen und parallel dazu ständig in der Sketchgruppe mitgewirkt. Das Lernen ihrer Rollen bereitet ihr auch mit 90 Jahren noch keine Probleme. Zu ihren Lieblingsstücken gehörte „Twee Engels“, das in der Spielzeit 1998/99 aufgeführt wurde. In diesem Stück spielt sie die beiden grundverschiedenen Zwillinge. Das bedeutete mehrere Kostümwechsel, weil die eine Frau Engel als Putzfrau arbeitete und ihre Zwillingsschwester eine feine Dame war, die aus Paris zu Besuch kam.

Eigentlich braucht Inge Scholz mit ihrer Reibeisenstimme auf der Bühne kein Mikro. Souverän meistert sie ihre Rollen und bedauert nur, dass die diesjährige Tournee abgebrochen werden musste. „Die Bühne, das ist mein Leben“, gesteht sie, und wenn man sie fragen würde, dann wäre sie auch in der kommenden Saison wieder dabei.

Wenn sie am Samstag ihren 90. Geburtstag allein und ohne Gäste feiert, erinnert das natürlich an das „Dinner for one“, nur dass bei Inge Scholz der Butler „James“ fehlt. Aber sie meint, sie werde den Tag schon „rumkriegen“ und beruhigt ihre Gäste: „Das holen wir alles nach!“