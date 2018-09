„Richtiges Hammerteil“ soll entstehen

Lob für Kultur- und Bildungszentrum

+ © Ehlers Andreas Bovenschulte sieht dem neuen Kultur- und Bildungszentrum freudig entgegen. „So etwas hat es in der Geschichte Leestes noch nicht gegeben.“ © Ehlers

Weyhe - Von Philipp Köster. Eigentlich sollten die Mitglieder des Bauausschusses am Dienstag über die Neuausrichtung der wohnungspolitischen Gesamtstrategie in der Gemeinde diskutieren. Der Tagesordnungspunkt 4 sah den sogenannten Baulandbeschluss vor: Mehr Baugebiete sollen entstehen, und die Kommune hat als Zwischenerwerberin von Bauland verstärkt den Daumen drauf, was und wie für wen gebaut wird. Fachbereichsleiter Steffen Nadrowski hatte diese Novellierung der wohnungspolitischen Gesamtstrategie unlängst in einem Pressegespräch als „Paradigmenwechsel“ charakterisiert.