Rezepte für Pseudo-Patienten: Weyher Arzt und Frau verurteilt

Beihilfe zu Betrugstaten geleistet

Syke/Weyhe - Von Sigi Schritt. Mit einer bindenden Verständigung unter allen Beteiligten hat am Donnerstag das Syker Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Christoph Kellermann einen mehrjährigen Prozess zu Ende gebracht. In dessen Mittelpunkt stand ein Weyher Mediziner und seine Ehefrau. Dem Paar hatte die Staatsanwaltschaft Verden bereits 2014 vorgeworfen, Beihilfe zu einem gemeinschaftlichen Betrug in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Urkundenfälschung in insgesamt 158 Fällen begangen zu haben. Dabei ist laut Gericht ein Abrechnungsschaden zu Lasten von verschiedenen Krankenkassen in Höhe von 180.000 Euro entstanden.