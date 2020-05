Rezepte für die gute Laune

Weyhe – Unter dem Motto „Weyhe bleibt munter“ hat die Gemeinde jetzt eine Aktion gestartet. Damit möchte sie „Geheimrezepte“ sammeln, wie die Menschen in Corona-Zeiten gesund und gut gelaunt bleiben, heißt es in einer Mitteilung.

Die Idee: In kurzen Videobeiträgen – etwa eine bis vier Minuten – erzählen die Weyherinnen und Weyher, wie sie in diesen Tagen munter bleiben. Diese selbst gefilmten Clips werden auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Gemeinde Weyhe veröffentlicht – verbunden mit dem Aufruf, sich interaktiv in das jeweilige Thema einzubringen. Das können Kommentare zu den Tipps sein, oder aber eigene passende Vorschläge in Clip-Form.

Es sei auch vorgesehen, dass immer inhaltlich neue Anregungen kommen. Der eine entdecke vielleicht gerade ein Hobby für sich, der andere lenke sich mit einem Projekt daheim ab. Ein nützlicher oder informativer Aspekt, mit dem der eigene Alltag bereichert werden kann, sei wünschenswert, aber nicht unbedingt ein Muss. Denkbar sei auch ein motivierender Wortbeitrag mit ermutigenden Gedanken zur Situation und wie damit umgegangen werden könnte. Lese-, Bastel- oder Spieleempfehlungen, Ratschläge für das Beet im Garten, ein Lied, ein Gedicht, ein Sketch – der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt. Schleichwerbung ist allerdings nicht erlaubt. Ansonsten gilt nur: Irgendwie positiv soll es sein. „Ziel ist es, ein buntes Bild von Weyher Gesichtern zu zeigen“, erklärt Lena Eckhardt vom Stadtmarketing den Gedanken hinter der Aktion.

Zum Ablauf: Die Videos werden künftig immer montags und donnerstags im Laufe des Tages auf Facebook und Instagram erscheinen, heißt es in der Mitteilung. Einsendungen sind möglich per Whatsapp-Nachricht mit dem Video und der Angabe des Urheber-Namens und ggf. der Funktion an die Handynummer 0151/28493121. Die Gemeinde Weyhe sichtet dann das Material und veröffentlicht es nach und nach. Eigene Beiträge können auch mit dem Hashtag #weyhebleibtmunter versehen und so verbreitet werden.