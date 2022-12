Rewe in Kirchweyhe verzichtet auf den Verkauf von Böllern und Feuerwerk: Das kommt gut an

Von: Sigi Schritt

Adnan Mayhoub (56) aus Kirchweyhe © Sigi Schritt

Weyhe – Der Kaufmann Adnan Mayhoub aus Kirchweyhe verzichtet für seinen Rewe-Markt auf den Verkauf von Pyrotechnik. Das gilt nicht nur für dieses Jahr, sondern sogar für die Folgejahre und sorgt in der Gemeinde Weyhe für Gesprächsstoff. Bei den jüngsten Parkplatz-Gesprächen begründet Adnan Mayhoub, weshalb er von der Rewe-Zentrale bewusst keine Raketen und Böllern geordert hat.

„Man kann aus Corona lernen“, sagt er. In der Pandemie galt es, auf Böllerei an Silvester zu verzichten, um die gebeutelten Notaufnahmen nicht weiter durch mögliche größere Pyrotechnik-Verletzungen zu belasten. Der Kaufmann nennt weitere Gründe, weshalb er sich gegen einen Verkauf ausspricht. Es gebe in Weyhe sicherlich kaum eine Wohnung ohne ein Tier. Dazu kommen wild lebende Tiere. „Die leiden alle durch die Knallerei.“

Adnan Mayhoub: „Ich will ein Zeichen setzen“

Mayhoub wolle „ein Zeichen setzen“. Niemand soll jedoch bevormundet werden. „Ich akzeptiere jede Meinung“, sagt er. Der Verzicht auf den Umsatz durch Silvester-Knaller sei nicht nur eine Entscheidung, die mit Verantwortung den Menschen, der Umwelt und den Tieren gegenüber was zu tun hat, sondern auch eine Haltung. Dafür wird er in den Sozialen Medien und auf dem Parkplatz gefeiert.

Der Mitbewerber gegenüber setzt auf Feuerwerk. Selbst bei Regen schieben einige Käufer sogar noch ganze Einkaufswagen befüllt mit Raketen, Batterien und Co. aus dem Aldi-Markt in Richtung ihrer Autos. Das sieht Adnan Mayhoub gelassen. „Ich werde die Welt alleine nicht retten können“, sagt er. Er wünscht sich, dass andere Händler seinem Beispiel folgen.

Rudolf Dyk: „Ich bin gegen Böllerei“

„Ich bin gegen Böllerei“, sagt Rudolf Dyk. Dass der Kirchweyher Rewe-Markt auf den Umsatz verzichtet, sei bemerkenswert, sagt der 72-Jährige. Er beglückwünscht Mayhoub zu seiner Entscheidung. „Wer es richtig knallen lassen möchte, der fährt ohnehin nach Bremerhaven und packt dort sein Auto voll.“

Dyk kritisiert, dass viele Krachmacher die öffentlichen Plätze nicht von ihrem Unrat beseitigen. Der Kirchweyher wünscht sich, dass die Kommunen Plätze ausweisen, auf denen kein Silvesterfeuerwerk gezündet werden darf.

Rudolf Dyk (72) aus Kirchweyhe © Sigi Schritt

In der Diskussion um Silvesterkracher würden zudem Belange von Kindern und kranken Erwachsenen nicht berücksichtigt, findet er. Diese Personengruppen würden sowohl durch den Krach als auch durch Feinstaub leiden.

Dr. Bernd Falke (78) aus Leeste © Sigi Schritt

Dr. Bernd Falke: „Wer zündelt, atmet sofort etwas ein“

Der promovierte Mediziner Bernd Falke könne den Reiz der Knallerei verstehen. „Ich war selbst einmal Pyromane“, sagt er schmunzelnd. „In der Schulzeit habe ich Raketen gebaut.“ Allerdings sei bei ihm längst ein Sinneswandel eingetreten. „Wer zündelt, atmet sofort etwas ein“, sagt er. Was er meint: „Feinstaub und verbrannten Kunststoff, Mikroplastik.“ Bei einer bestimmten Wetterlage, bei der die Wolkendecke geschlossen ist, benötigt der Qualm lange, bis er abzieht. Es sei alles andere als gesund, das Zeug einzuatmen. Die Geräuschentwicklung sei gleichermaßen belastend für Mensch wie Tier, sagt der Arzt. Der Internist glaubt, dass insbesondere jene traumatisierten Flüchtlinge, die einem Krieg den Rücken gekehrt haben, durch diesen spezifischen Silvesterlärm wieder an den Auslöser ihrer Flucht erinnert würden. Das betreffe besonders die Kinder. Falke könne es nicht verstehen, dass „wir in Europa 120 Millionen Euro mit lautem Knallen in die Luft jagen“. Dazu kommt, dass im alkoholisierten Zustand so mancher Besitzer von Pyrotechnik leichtsinnig wird. Mögliche schlimme Folgen: Verlust von Gliedmaßen und womöglich dem Augenlicht. Wenn also ein Händler wie der Rewe-Kaufmann Adnan Mayhoub sagt, er verkaufe keine Böller mehr, dann sei das ein guter Schritt in die richtige Richtung, lobt der Mediziner.

Thomas Ballmert: Das Herz sagt Böllern

Zwei Jahre lang habe er nicht geböllert, jetzt hat Thomas Ballmert aus Kirchweyhe Batterien und Raketen gekauft. Er sei aber „zwiegespalten“ gewesen, blickt er zurück. Der Kopf sehe die Umweltbelastung durch das Abbrennen der Pyrotechnik, das Herz sagt: Ballern. Sein Kompromiss: Er hat bei Aldi zwei Batterien und ein paar Raketen gekauft. „Das sind keine Unsummen“, sagt er.

Wie er Silvester mit Böllern feiert? „Pünktlich um Mitternacht gehen wir raus, stoßen mit den Nachbarn an und lassen die Raketen verbunden mit unseren Wünschen steigen.“ Nach einer halben Stunde sei alles erledigt, dann steuert er mit seiner Familie die warme Wohnung an.

Thomas Ballmert (50) aus Kirchweyhe © Sigi Schritt