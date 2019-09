Protokoll eines Sanitäter-Einsatzes: Die rettende Hilfe in größter Not

Leeste - Das Gespräch mit Till Bigalke beginnt in der Rettungswache Leeste mit Crocs an den Füßen und endet am Eingang der Professor-Hess-Kinderklinik in Bremen. Für den Notfallsanitäter und seinen Kollegen Ben Mahlstedt war es am Ende des Tages nur ein Notruf von vielen, der da um 17 Uhr auf ihrem Pieper ankam. Für einen achtjährigen Jungen aus Weyhe war der Einsatz jedoch die rettende Hilfe in größter Not.

„Schnittwunde durch Glas“ heißt es nur kurz in der Meldung, die vorne im Display des Rettungswagens (RTW) aufgetaucht ist. Dazu ein Name samt Alter und eine Weyher Adresse. „Depesche“ nennt Till Bigalke diese Einsatzkoordinaten, die von der Leitstelle in Diepholz direkt in den Einsatzwagen in Leeste gefunkt werden.

Gerade ist der Notfallsanitäter noch entspannt mit einem Kaffee durch die Rettungswache gelaufen, jetzt, nur eine Minute nach Eingang des Notrufs in Leeste, rollen er und sein Kollege schon im Krankenwagen mit Blaulicht und Martinshorn vom Parkplatz an der Angelser Straße.

Den Status des RTW haben die beiden über das Funkgerät auf 3 gesetzt – „Einsatz übernommen“. Sie gehen von einer kleinen Schnittverletzung aus. Weil sie das aber nicht sicher wissen können, tritt Ben Mahlstedt dennoch voll aufs Gas.

+ Während Till Bigalke die Wunde versorgt, assistiert Ben Mahlstedt ihm und fährt den Krankenwagen.

Kleine, gepflasterte Straßen. Ein Wohngebiet. Ist es dieses Haus? Klopfen, keiner öffnet, Nachfrage in der Zentrale. Korrektur: Die Hausnummer wurde falsch durchgegeben. Elf Minuten nach dem Alarm kommen die beiden Sanitäter am Einsatzort an.

Sanitäter strahlen Ruhe aus

Bigalke und Mahlstedt steigen ohne Hektik aus dem RTW aus. Während eine große Menschentraube die beiden ins Haus begleitet, strahlen sie vor allem Ruhe aus. Das sei wichtig in solchen Situationen, erzählen sie später.

Auf dem Boden im Wohnzimmer sitzt der kleine Patient. Er hat sich offenbar mit seinem Bruder gestritten und in der Wut durch eine Glastür getreten, jetzt hat er eine Schnittwunde.

+ © Luka Spahr

Bigalke, der als Notfallsanitäter einen Dienstgrad höher ist als Rettungssanitäter Ben Mahlstedt, schlägt das auf die Wunde gelegte Tuch zurück. Für einen Moment weicht die Ruhe aus seinen Augen größerer Besorgnis. Damit hat er nicht gerechnet.

Das Glas der Tür hat den Unterschenkel des Jungen auf voller Länge mehrere Zentimeter tief eingeschnitten. Die Wunde blutet zwar wenig, aber der Schnitt ist so tief, dass man sogar das Fettgewebe deutlich sehen kann. Während die beiden Sanitäter das Bein verbinden, verdeutlichen sie den Anwesenden einerseits den Ernst der Lage, andererseits versuchen sie, sie zu beruhigen.

„Keine Sorge, das wird alles wieder“

Bigalke redet ruhig mit dem Jungen, der leise wimmert, aber bei vollem Bewusstsein ist: „Keine Sorge, das wird alles wieder.“ Dann fragt Bigalke ihn, in welche Klasse er geht und wie sein Klassenlehrer heißt. Fragen wie diese wird der Sanitäter auf der Fahrt ins Krankenhaus nach Bremen noch häufiger stellen. So werde der junge Patient nicht nur abgelenkt, man erfahre auch noch ganz nebenbei ein wenig über ihn, erklärt Bigalke später.

Dann geht alles ganz schnell. Der Notfallsanitäter trägt den Jungen, der vor Schmerzen das Gesicht verzieht, nach draußen und legt ihn auf eine Trage. Mit dem Krankenwagen geht es weiter in die Bremer Kinderklinik. Der Vater sitzt hinten bei seinem Sohn, der Bruder vorne. Auf der Fahrt überprüft der Sanitäter Vitalparameter wie den Blutdruck. Er fragt weiter: Machst du Sport? In welchem Verein? Wer ist dein Trainer? Aber auch: Wann hast du zuletzt etwas gegessen? Hast du irgendwelche Allergien? Kannst du deine Zehen bewegen? Der Junge antwortet leise in den Lärm des Martinshorns hinein. „Wenn irgendetwas ist, sagst du Bescheid“, sagt Bigalke.

Es ist unglaublich warm im Rettungswagen, Till Bigalke hat die Heizung hochgedreht. Der Blutdruck bei dem Kind ist in Ordnung, aber das soll auch so bleiben. Während der Junge unter der dicken Decke aufgehört hat zu wimmern und interessiert den Krankenwagen mustert, füllt Bigalke einen langen Zettel aus. Er meldet den RTW in Bremen an. Einmal per Funkcode und dann noch einmal telefonisch. Den Patienten stuft er in die mittlere Prioritätsstufe ein – nicht lebensgefährlich, aber ernst.

Im „vorigen Leben“ Fahrlehrer gewesen

Ben Mahlstedt, der in seinem „vorigen Leben“ Fahrlehrer war, manövriert den Krankenwagen sicher über rote Ampeln bis hin zur Friedrich-Karl-Straße, wo er direkt vor dem Eingang der Kinderklinik hält.

Es wartet kein Empfangskomitee, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Die Sanitäter schieben die Liege mit dem Jungen über leere Flure bis zu einem Fahrstuhl. Bruder und Vater stehen gedrängt zwischen Trage und Spiegelwand. Wie auch schon während der Fahrt sind sie sehr wortkarg und blicken ernst.

Im ersten Stock der Professor-Hess-Kinderklinik sitzt die Chirurgie. Eine junge Ärztin empfängt die kleine Gruppe. Bigalke gibt ihr den Papierstoß, den er auf der Fahrt ausgefüllt hat. Dann, 49 Minuten nach der Alarmierung, ist der Job der Sanitäter erledigt.

Ein Kind zu versorgen ist besonders herausfordernd

Beim Abschied ändert sich auf einmal der Gesichtsausdruck des Vaters. Er guckt jetzt nicht mehr besorgt, sondern zeigt ein breites und vor allem dankbares Lächeln, als er Bigalke die Hand gibt.

Unten, wieder am Eingang, gesteht der Notfallsanitäter, während er zusammen mit seinem Kollegen den Wagen desinfiziert: „Das erlebt man nicht jeden Tag, so eine Schnittverletzung.“ Dann spricht er darüber, wie schön er die Geste des Vaters fand, wie besonders und herausfordernd es jedes Mal wieder ist, ein Kind zu versorgen. Und er erklärt, warum er den Jungen auf den Armen und nicht mit einem speziellen Tragetuch aus dem Haus geholt hat: „Es ist einfach menschlicher.“ Denn das mache seinen Beruf am Ende aus: Menschlichkeit und Kommunikation.