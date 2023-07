Das Wey: Restaurant in Kirchweyhe soll nach Besitzerwechsel wiedereröffnen

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Zwei der drei: Tobias Wirch (l.) stammt aus Kirchweyhe, Matthias Struve (r.) aus Bassum. Zusammen mit Nico Raudszus (beim Termin im Wey nicht dabei) wechseln sie vom Bremer GOP-Theater zum Wey, um dort den Betrieb des Restaurants zu leiten. © Dierck Wittenberg

Neustart für das Wey: Das Vivaldi hat das Restaurant an der Bahnhofstraße in Kirchweyhe übernommen. Die Leitung übernimmt ein Trio, das aus der Bremer Theater-Gastronomie kommt.

Kirchweyhe – Gerade im Sommer eine verlockende Aussicht: Ein schattiges Plätzchen auf der überdachten Terrasse mit Blick auf den Marktplatz. Noch sind die Terrasse und das Restaurant Wey, zu dem sie gehört und das erst vor wenigen Jahren im ehemaligen Postgebäude entstanden war, fürs allgemeine Publikum geschlossen. Aber das soll sich ändern. Ein neues Leitungsteam arbeitet aktuell an einer Eröffnung Anfang September – wahrscheinlich mit einem „variablen“ Beginn noch im August. Genaueres soll über diese Zeitung sowie bei Facebook und Instagram bekannt gegeben werden.

Tobias Wirch und Matthias Struve bilden zwei Drittel des neuen Teams. Ihren neuen Job nennen sie „operative Geschäftsleitung“. Zum Trio gehört außerdem Nico Raudszus, der die Küche übernehmen wird. Sie wechseln im Dreierpack von der Theater-Gastronomie des Bremer GOP-Varietés nach Kirchweyhe. „Wir haben zusammengerechnet Gastronomie-Erfahrung, die sich über 40 Jahre erstreckt“, so Struve.

„Die drei vom Wey“ wollen leichte europäische Küche anbieten

„Sie sind die drei vom Wey“, reimt Bettina Gualtieri. Sie ist Restaurantleiterin vom Vivaldi, das in Sichtweite auf der anderen Seite des Marktplatzes liegt. Das Vivaldi, das ihrem Mann Antonio Gualtieri gehört, hat das Wey übernommen – das „untere Innenleben“ haben sie laut Bettina Gualtieri gekauft, das Weyotel gepachtet. Seitdem betreut sie den Hotelbetrieb im Haus, der nach der Restaurant-Schließung weitergelaufen ist – und zwar sehr gut, sagt sie. Wegen der drei vom Wey kann sie sich auf ihre Aufgaben im Vivaldi und als Hotelière konzentrieren.

„Moderne europäische Küche – leicht und frisch“, so fasst Matthias Struve die künftige kulinarische Ausrichtung zusammen. An der Speisekarte wollen sie noch bis zur offiziellen Eröffnung arbeiten. Viel Pasta soll es geben, nach einem Baukasten-Prinzip, in dem Gäste eine Nudelsorte mit einer Soße frei kombinieren können.

Cocktails und Longdrinks am Abend – ein neuer Ort zum Ausgehen in Kirchweyhe

Warme Küche ist als Mittagstisch und abends geplant. Schon wegen des Hotelbetriebs will das Team Frühstück im Wey anbieten. Nachmittags soll es hausgemachte Kuchen und Kaffee geben. Und abends einen Barbetrieb mit Cocktails und Longdrinks. Darauf legen Wirch, Struve und Gualtieri besonderen Wert. Das Wey schwebt ihnen als Ort vor, wo ein junges Publikum abends ausgehen kann. Ein solcher Anlaufpunkt fehle in Kirchweyhe, seitdem die Diskothek Maddox geschlossen hat. Wirch hebt hervor: Ihm sei wichtig, dass die Leute, die zum Essen oder für ein Getränk auf der Terrasse vorbeikommen, sich willkommen fühlen. „Zu Gast bei Freunden“ – so fasst er das zusammen.

Wirch und Struve kündigen an, dass sie außerdem Veranstaltungen ermöglichen möchten. Sie nennen Vereins- oder Geburtstagsfeiern als Beispiele. Ferner schweben dem Team Themenabende wie Grünkohl-Essen oder Grill-Partys vor.

Das Wey ergänzt das Vivaldi – dort ändert sich (fast) nichts

Da sie diese Aufgaben zu dritt angehen, sind Wirch und Struve zuversichtlich, das Programm stemmen zu können. Gleichwohl suchen sie weiterhin Personal. Sie sagen aber auch, dass sie ihre Kontakte in der Gastronomie nutzen werden, um Mitarbeiter anzufragen.

Mit ihren Angeboten sollen sich Wey und Vivaldi gegenseitig ergänzen. Bei der Frage nach den Gründen für die Übernahme spricht Bettina Gualtieri von einer Gelegenheit für ein junges Publikum – anstelle von Konkurrenz in direkter Nähe. Zudem verweist sie darauf, dass die Büfetts im Vivaldi sehr stark nachgefragt würden. Ihr Mann Antonio wolle gerne mehr A-la-carte-Gerichte anbieten. Das übernimmt nun das Wey. Im Vivaldi soll dagegen (fast) alles bleiben, wie es ist: Bettina Gualtieri erwähnt nur, dass ihr Mann ernsthaft über eine Änderung des Namens nachdenkt.