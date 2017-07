Reparaturarbeiten für mehr als 50 000 Euro

WEYHE - Von Sigi Schritt. In den Weyher Bildungseinrichtungen geben sich derzeit Handwerker die sprichwörtliche Klinke in die Hand, um unter anderem Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten zu erledigen.

Wenn in der Paula-Modersohn-Becker-Ganztagsgrundschule die Erstklässer bei der Einschulung am 5. August ihre neuen Klassenzimmer aufsuchen, wird sich das Mobiliar auf einem nagelneuen strapazierfähigen Vinyl-Fußboden in Holzoptik befinden. Maler haben bereits die beiden 60 Quadratmeter großen Klassenräume und einen Nebenraum mit dem neuen Belag ausgestattet, jetzt müssen sie noch Leisten zurechtschneiden und sie mit einer Heißklebepistole an der Wand befestigen. Die Kosten belaufen sich laut Meike Schriefer vom Fachbereich Bau und Liegenschaften auf rund 9 000 Euro.

Außerdem haben die Maler nicht nur einigen Klassenräumen, sondern auch dem Sekretariat und zwei Fluren einen neuen Anstrich verpasst – unter anderem sind aufgetretene Setzrisse damit verschwunden. Die Kosten dafür belaufen sich laut Verwaltung auf rund 5 000 Euro. Bis zum Ende der Ferien will die Gemeinde alte Heizkörper gegen neue austauschen und sie an anderen Standorte montieren. Teilweise haben die Monteure neue Kupferrohre verlegt, weil die bis zu 60 Jahre alte Leitungen zu Wasserverlusten geführt hatten. Für den Flur kommen die Rohre für den Zu- und Ablauf von oben – die Kosten für dieses Projekt: 4 500 Euro.

Eine neue Optik finden zum Schulbeginn auch die Lehrer und Mitarbeiter der Verwaltung der KGS Kirchweyhe vor. Ein blau-grauer Teppichboden ziert derzeit nicht nur das Lehrerzimmer, sondern auch das Sekretariat und die Räume der Schulleitung. Die Kosten für diesen Austausch beziffert die Verwaltung auf 20000 Euro. Des Weiteren haben Handwerker im Flur zur Mensa 60 mal 60 Zentimeter große Akustikplatten verklebt. Sie sind bereits unter der bestehenden Decke angebracht. Über diesen Flur im B-Trakt erreichen viele Schüler die Mensa. Da sich dort viele Jugendliche aufhalten, sollen die Platten dazu dienen, die Geräuschemission herabzusenken, erklärt Rathausmitarbeiterin Astrid Bruns. Die Kosten für dieses Projekt: 14 000 Euro.