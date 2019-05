Ein Reisegarten für die Pause am Wasser

Am 4. August will die Gemeinde den neuen Dreyer Reisegarten einweihen. Repro: Sigi Schritt

Dreye - Von Sigi Schritt. Erholungssuchende, die auf dem Weyher Teilstück des laut Grünplaner Thomas Krause „beliebtesten Radwanderweg Deutschlands“ unterwegs sind, können bald in Dreye eine besondere Pause einlegen. In der Nähe des Deichs an der Spitze der Landzunge – die sich zwischen dem örtlichen Hafen und der Weser befindet – soll ein Reisegarten entstehen. Er ist Teil eines ganzen Bündels von besonderen Plätzen, die die Weyher Verwaltung für mehr als 240 000 Euro federführend sowohl für die Wesergemeinde als auch für weitere Kommunen der sogenannten W.I.N.-Region baut.

Der neu geschaffene Rastplatz am Weserradweg soll laut Krause „eine tolle Aussicht“ über die Bundeswasserstraße bieten. Um dies zu erreichen, will die Gemeinde eine Aussichtsplattform anlegen.

Radtouristen müssen sich aber noch etwas gedulden. Sie können jedoch schon die Dimension erahnen. Die Gemeinde hatte in der vergangenen Woche mit den Erd- und Pflasterarbeiten begonnen. Außerdem pflanzten Bauhofmitarbeiter die ersten Bäume. Ob es später dort auch möglich sein wird, wie beim Mühlenkamp-Gelände Gratis-Obst zu pflücken? Das sei deshalb nicht möglich, weil das Areal auch mal tageweise unter Wasser stehen könnte. Der Reisegarten liegt in einem Überschwemmungsgebiet, erklärt der Rathausmitarbeiter. Doch es lassen sich zumindest vor Ort Nüsse knacken, wenn die gepflanzten Walnussbäume entsprechend der Jahreszeit Früchte tragen.

Eine Schutzhütte, wie es sie auf dem Leester Mühlenkamp-Gelände gibt, Exemplare der sogenannten Weyher Fahrradbügel, eine Luftpumpenstation, Liegen, Müllbehälter, Bänke und Hinweisschilder ergänzen die Ausstattung des Weyher Reisegartens. Außerdem bekommt das Areal einen Grillplatz, der mit Obernkirchener Sandstein umsäumt ist, so Krause. Ein Fahnenmast soll ebenfalls aufgestellt werden. Er soll das maritime Element bilden.

Mit einer Feier im Bereich des Dreyer Hafens soll am Sonntag, 4. August, der neue Reisegarten eingeweiht werden, so Krause. Details zur geplanten Veranstaltung will die Verwaltung zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Neben Weyhe entstehen weitere Reisegärten laut Planer Max Serzisco im Stiftspark in Bassum, in Syke am Hohen Berg, in Stuhr an der Mühlenwiese im Ortsteil Heiligenrode und in Twistringen im Delmepark.