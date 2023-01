Regenreiches Silvesterschwimmen 2022

Von: Rainer Jysch

18 Mitglieder von DLRG und Freiwilliger Feuerwehr nahmen am Silvesterschwimmen 2022 in der acht Grad „warmen“ Weser teil. Rund 4,5 Kilometer schwammen sie flussabwärts vom Campingplatz Bollerholz bis zum Alten Hafen in Dreye. © Rainer Jysch

Besucher und Teilnehmer trotzen dem Wetter

Dreye – Regen von oben und die Weser von unten. Mit reichlich Wasserkontakt verabschiedeten 18 Schwimmer von DLRG Ortsgruppen, der Ortsfeuerwehr Dreye und der Wasserwacht Verden das Jahr 2022. Das Silvesterschwimmen, das gemeinschaftlich von der DLRG Ortsgruppe Weyhe und der Ortsfeuerwehr Dreye jeweils am letzten Tag des Jahres organisiert wird, hat eine lange Tradition. Zur Freude der Teilnehmer konnte die Veranstaltung nach zweijähriger Corona-Zwangspause nun zum 47. Mal stattfinden.

Etwas durchgefroren und froh, den Alten Hafen in Dreye wohlbehalten erreicht zu haben, stiegen die Schwimmer gegen 11.30 Uhr aus der Weser.

Kleines Floß mit warmen Getränken schwimmt mit

Mit dabei hatten sie ein kleines Floß mit einem warmen Getränk, an dem sie sich unterwegs bedienen konnten. So hatten sie der Wassertemperatur von nur acht Grad etwas entgegenzusetzen. Dauerhafter Regen begleitete die Schwimmer auf der rund 4,5 Kilometer langen Strecke vom Campingplatz „Bollerholz“ bis nach Dreye. Drei offene DLRG-Boote und ein Boot der Feuerwehr Bassum eskortierten die Schwimmer, die etwa eine Stunde für die gesamte Strecke benötigt hatten. Mit Ausnahme einer Teilnehmerin, die unterwegs das Wasser verließ und per Boot an Land gebracht wurde, erreichten alle Silvesterschwimmer mit eigener Kraft das Ziel. „Da spielt wohl auch die Tagesform eine Rolle“, meinte Lars Schumacher, Pressesprecher der Ortsfeuerwehr Dreye. Paul Quermeyer war mit 64 Jahren der älteste und Arian Schumacher von der Freiwilligen Feuerwehr Weyhe mit 16 Jahren der jüngste Teilnehmer.

Die Tradition des Silvesterschwimmens gibt es seit 1976

An Land wurden die Schwimmer von Mitgliedern ihrer Organisationen empfangen und – kaum aus dem Wasser – mit heißen Getränken versorgt. Auch die Zuschauer, die trotz des Dauerregens am Zielpunkt unter ihren Regenschirmen ausgeharrt hatten und die Schwimmer mit anerkennendem Applaus begrüßten, konnten sich von der DLRG-Ortsgruppe Weyhe gegen kleines Geld mit Glühwein und Kinderpunsch verwöhnen lassen.

1976 war das Silvesterschwimmen von der Ortsfeuerwehr Dreye und der DLRG ins Leben gerufen worden. Seitdem musste die Veranstaltung, abgesehen von den beiden Coronajahren, nur zweimal aufgrund der Witterung ausfallen. In den 1990er Jahren gab es einmal Eisgang, vor rund zehn Jahren war Eisregen angekündigt.

„Es wäre natürlich schöner gewesen ohne Regen“, meinte Schwimmerin Maike Broda von der DLRG-Ortsgruppe Weyhe nach ihrer Ankunft in Dreye. Sie war zum ersten Mal beim Silvesterschwimmen dabei. „Man muss schon wirklich regelmäßig schwimmen, damit man die Strecke schafft. Es sind keine Schwimmbadbedingungen: das Wasser ist deutlich kälter als die Luft“, erklärte sie. Gefragt nach einem Fazit, sagte sie: „Megageil, ich würde es nächstes Jahr wieder tun.“