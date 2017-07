„Der Regen verschwindet“ für  „Summer in the City“

Zweite Auflage des Events am Donnerstag

+ © Schritt DJ Tilow © Schritt

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Der Wirtschaftsförderer Dennis Sander und Ines Hansemann vom Stadtmarketing der Gemeinde haben sich in den vergangenen Tagen oft die Wetterprognosen verschiedener Internet-Portale angesehen. Beide kommen zum Schluss, dass es am Donnerstag in der Zeit von 17 bis 22 Uhr für die zweite Ausgabe der Veranstaltungsserie „Summer in the City“ trocken bleibt.