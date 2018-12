Der Regen strömt – die Besucher auch

„Weyhnachtsmarkt“ in Kirchweyhe: Marktmeisterin Antje Eggers im Interview

+ Im Mittelpunkt des Marktplatzes befindet sich eine mehrere Meter hohe Tanne. Um sie gruppiert sich die Budenstadt. - Foto: Ehlers

WEYHE - Von Sigi Schritt. Der 16. traditionelle „Weyhnachtsmarkt“ ist Geschichte. Aber: Die Budenstadt auf dem Marktplatz in Kirchweyhe bleibt bestehen. Der Markt ändert nur seinen Namen und wird fortgesetzt. Ab morgen heißt er „Wintermarkt“. An den beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, ist er von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Am Donnerstag und Freitag sind die Aussteller bereits eine Stunde eher für die Besucher da und am Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. Die Marktmeisterin Antje Eggers stellt sich den Fragen dieser Zeitung.