„Rechnen mit ausverkauftem Haus“

Weyhe – Vor zehn Jahren haben die Festspieloper Prag und die Tschechischen Symphoniker Prag schon einmal in Weyhe gastiert. Markus Pick vom Weyher Gewerbering kann sich noch gut an das Ereignis erinnern. Das Ensemble hatte damals unter freiem Himmel auf dem Marktplatz Nabucco aufgeführt und die Besucher zu Tränen gerührt. Nun kommen die Solisten und viele Sänger, Musiker sowie Helfer – 100 an der Zahl – wieder. Sie bringen vom Lichtkabel bis hin zur Bühne alles mit, um im Sommer das Klassik-Open-Air „Die große Verdi-Gala“ in der guten Stube der Wesergemeinde aufzuführen. „Wir rechnen mit einem ausverkauften Haus“, sagt Pavol Munk vom Veranstalterbüro Paulis.

Obwohl bis zum Aufführungstermin am Freitag, 5. Juli, noch jede Menge an Zeit vergeht, seien über die bekannten Vorverkaufsstellen (darunter auch Nordwest-Ticket in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung) bereits rund 500 Eintrittskarten geordert worden.

Pavol Munk glaubt, dass die Darbietung auf dem Marktplatz erneut viele Besucher aus der Region anlockt und die 1 200 Plätze rasch belegt sein werden.

Die Zuschauer erleben in fast zweieinhalb Stunden Ausschnitte von sechs bekannten Opern des italienischen Komponisten der Romantik, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. Neben Richard Wagner sei Verdi der bedeutendste Opernkomponist überhaupt, sagt Pavol Munk, der selbst Stücke schreibt und die Liebe zur Klassik offenbar von seinem Vater, ein Tenor und Intendant, geerbt hat.

Die Gala in Weyhe wird Lust auf Klassik machen, ist sich der Promoter sicher. In der sommerlichen Atmosphäre sehen die Zuschauer auf der Bühne – im Rahmen dieses ungewöhnlichen Opernabends – bekannte und beliebte Gestalten aus den berühmtesten Verdi-Opern. Das Ensemble wird die Charaktere zu kurzen und eigenständigen Handlungen verweben, kündigt Munk an.

Die Produktion knüpft an den Erfolg von vor zehn Jahren an und stellt Nabucco in den Mittelpunkt. Das Stück wurde im Jahr 1842 an der Mailänder Scala uraufgeführt und begründete Verdis ersten großen Erfolg. Bekanntlich bringt die Oper mit einer biblischen Geschichte aus dem Alten Testament laut Munk die großen Gefühle auf die Bühne: Liebe Verrat, Eifersucht, Hass, Sehnsucht, Rachsucht, Machtstreben und Wahnsinn. Doch es soll nicht eine Wiederholung werden, sondern das Ensemble zeigt auch Ausschnitte aus Aida, Don Carlo, Il trovatore, Rigoletto sowie La traviata.

Die Weyher werden Zeugen, wie das Ensemble einen Kraftakt schultert und einen minutiösen Plan abspult, um das Veranstaltungsfeld entstehen zu lassen. Exakt zwölf Stunden vor dem Beginn um 20 Uhr rollen zwei Sattelschlepper an. Die Logistiker bringen unter anderem Bauzäune, Material für 120 Quadratmeter Bühnenfläche sowie Team- und Orchesterzelt mit. Weitere Fahrzeuge folgen. Um 16 Uhr steht eine verkürzte Probe an, so der Promoter. Um 19 Uhr beginnt der Einlass für das Publikum.

Karten für dieses Event gibt es ab 49 Euro.