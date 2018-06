Rauch war nur harmloser Disconebel

Harmlosen Disconebel hat die Feuerwehr am Dienstagabend für eine Übung eingesetzt, um am ehemaligen Geschäftshaus schräg gegenüber des Rewe-Verbrauchermarktes die Brandbekämpfung unter Atemschutz zu üben. Die Brandbekämpfer nutzten das zum Abriss freigegebene Gebäude, um in realistischer Umgebung den Ernstfall zu proben. In der vergangenen Woche hatten die Einsatzkräfte dort das Vorgehen bei einem hart gedeckten Satteldach ins Auge gefasst. „Das kann man nur bei Abbruchhäusern üben“, so Ortsbrandmeister Jonas Panten. Außerdem ging es in der Übung um das gewaltsame Öffnen von Türen. Am Dienstagabend stand die Rettung nach einem Atemschutznotfall im Vordergrund. Besonders wichtig ist der Feuerwehr laut Panten die Nachbesprechung (Bild),um „vorhandenes Optimierungspotenzial zu erkennen und sich stets weiter zu verbessern“.

J sie/Foto: Schritt