Räuber bedrohen Reinigungskraft mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Zwei Unbekannte haben am Donnerstag die Reinigungskraft eines Hauses bedroht und haben Gegenstände aus dem Gebäude geraubt.

Weyhe - Zu dem Raubüberfall ist es am Donnerstag gegen 9.05 Uhr gekommen, heißt es in einer Meldung der Polizei. Zwei unbekannte Männer hatten demnach an einem Wohnhaus in einem Weyher Wohngebiet geklingelt. Als die Reinigungskraft die Tür öffnete, bedrohte sie einer der beiden Täter mit einem Messer. Währenddessen betrat der zweite Täter das Haus und entwendete ein Tablet und Bargeld im Wert von insgesamt etwa 1000 Euro, heißt es in der Meldung der Polizei.

Die Täter flohen anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Die 58-jährige Reinigungskraft blieb bei dem Raubüberfall unverletzt. Sachdienliche Hinweise hierzu nehmen die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 oder die Polizei Weyhe unter 0421/9690 entgegen.