Rathaus bittet Bürger um Unterstützung

Weyhe – Ines Mannott vom Stadtmarketing der Gemeinde bittet die Weyher Bevölkerung um Hilfe. Die Mitarbeiterin der Verwaltung fiebert der NDR-Sommertour am Samstag, 27. Juli, entgegen und bittet die Bürger in Sachen Stadtwette um „große Unterstützung“.

Die Moderatoren des öffentlich-rechtlichen Senders werden den Bürgern der Wesergemeinde eine Aufgabe stellen, die bis zur Veranstaltung erfüllt werden muss. „Wir wollen die Wette gewinnen“, gibt sich Ines Mannott kämpferisch.

Die Aufgabe wird am Montag, 22. Juli, fünf Tage vor der Veranstaltung, im Weyher Rathaus verkündet. Mannott hofft, dass viele Bürger dabei sind, wenn die Moderatoren von NDR 1 Niedersachsen die Modalitäten erläutern. „Das passiert um 7.40 Uhr in der Sendung 'hellwach'“. Ob die Weyher zu diesem Zeitpunkt ebenso hellwach sind, wird sich zeigen. Mannott hofft, dass mehr als 100 Bürger ins Rathaus kommen, um dem Sender eine eindrucksvolle Kulisse zu bieten. Kaffee gibt es dort auch, hieß es.

Damit ist es aber nicht getan, es braucht auch viele Menschen, die gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Wer mithelfen möchte, sollte sich bereithalten, so Ines Mannott. „Kreativität und Fantasie sind ebenso wichtig wie der gemeinsame Spaß“, erklärt die Rathausmitarbeiterin. Sie hatte das Großevent in die Wesergemeinde geholt, das mehrere Tausend Menschen anlocken soll. Eine größere Veranstaltung gab es noch nie in der Geschichte Weyhes. sie