Rainer Zottmann beerbt Frank Seidel

Weyhe - Von Sigi Schritt. Das Personalkarussell ist bei der SPD nach der jüngsten Bürgermeisterwahl in Weyhe ordentlich in Schwung gekommen. Über die Veränderungen mit Auswirkungen für die Ratspolitik informierte die SPD gestern ausführlich.

Wie bereits berichtet, hat Frank Seidel am Donnerstag die Wahl angenommen und ist damit Bürgermeister von Weyhe. Sein Büro bezog er Freitagmorgen.

Seidel fungierte jahrelang als Fraktionsvorsitzender der SPD und Vize-Bürgermeister der Gemeinde. Diese Posten müssen neu besetzt werden.

Die Sozialdemokraten haben kürzlich Antworten auf die Frage gefunden, wer die Nachfolge antritt: Rainer Zottmann. Er beerbt Seidel nur in der Rolle des SPD-Fraktionsvorsitzenden. Zottmann versieht noch bis zu seinem Ruhestand im Februar 2020 seinen Dienst im Land Bremen als Leitender Polizeidirektor. Für seine neue Aufgabe in Weyhe habe er „großen Respekt“, sagt der neue Fraktionsvorsitzende. Er blickt auf die enorme Leistung Seidels, die „manchmal fast schon an Selbstausbeutung“ grenze. Zottmann betont, dass der neue Bürgermeister in den vergangenen Jahren sehr viel Engagement gezeigt habe. Seidel bekleidete bekanntlich viele Ehrenämter – Fußballtrainer und Streetwatcher sind zwei zeitintensive Beispiele neben der Politik. Zudem war er auf vielen Veranstaltungen präsent, und zeigte sich stets offen für die Probleme der Menschen. Sicher ist, dass er einen Teil dieser ehrenamtlichen Aktivitäten zurückfahren muss – was genau, werde sich zeigen, sagt der neue Bürgermeister. An der Streetwatcher-Fortbildung am heutigen Samstag will er aber festhalten. Für ihn sei es wichtig, ein „vernünftiges Team“ um sich herum zu scharen.

Dieses Engagement könne in der SPD niemand „Eins zu eins“ übernehmen, findet Rainer Zottmann. Deshalb hätten sich die Sozialdemokraten dafür ausgesprochen, die Ämter stellvertretender Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender zu entzerren“, erklärt er. „Es ist immer besser, die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen“, sagt Zottmann. So soll das Amt des Vize-Bürgermeisters Jürgen Borchers übernehmen. Zottmann geht davon aus, dass die Personalie Borchers in der Ratssitzung am Mittwoch, 18. Dezember, ebenfalls die Zustimmung der anderen Ratsparteien erhält. Er rückt auch in den Verwaltungsausschuss nach.

Auch Zottmann sorgt selbst für Umbesetzungen, weil er ebenfalls von einem Ehrenamt zurückgetreten ist: Der Beamte legte den Vorsitz des Ausschusses für Ordnung und Soziales nieder. Diesen Posten soll Hans-Wilhelm Niemeyer übernehmen. Rainer Zottmann begründete diesen Schritt damit, dass er als neuer Fraktionsvorsitzender nun einen Überblick über alle Themen haben müsse. Deshalb habe er für einen Neubeginn gesorgt. Seinem Nachfolger versichert er, nicht mehr diesem Ausschuss anzugehören. Es sei „komisch“, wenn der alte Vorsitzende weiter im Gremium sitze. Als Berater stünde Zottmann natürlich zur Verfügung, ansonsten wolle er sich zurückhalten.

Als Vertreter für die SPD-Mitglieder des Verwaltungsausschusses wird das jüngste Ratsmitglied, Siard Schulz, bestimmt, kündigt der SPD-Vorsitzende Berthold Groenefeld an. Eine weitere Personalie: Für Seidel rückt der Feuerwehrmann Kevin Buch in den Rat. Zottmann freut sich, dass junge Menschen wie Buch und Schulz Verantwortung übernehmen. Wie sieht Zottmann das Verhältnis Partei und Fraktion? „Der Ortsverein gibt die Leitplanken vor, in der sich die Fraktion bewegt.“