Räuber Hotzenplotz im Weyher Theater

Weihnachtsmärchen-Ensemble tritt 63 Mal auf

Weyhe - Wenn Weihnachten vor der Tür steht, rücken am Weyher Theater die Kleinen in den Vordergrund. Mit seinen alljährlichen Produktionen hofft das Weihnachtsmärchen-Team, Kinder zu begeistern und nebenbei die eine oder andere Theaterleidenschaft zu entfachen. In diesem Jahr wartet es ab Donnerstag, 29. November, mit dem Kinderbuch-Klassiker „Der Räuber Hotzenplotz“ von Otfried Preußler auf.