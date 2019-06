Das Rätsel um den plötzlichen Damwild-Tod an der B6

Melchiorshausen - Schreck in den Morgenstunden: Als Peter Niehaus aus Melchiorshausen sein Damwild besucht, findet er zwei Damwild-Weibchen vor, die regungslos am Boden liegen. Schnell wird klar: Sie sind tot.

„Das ist merkwürdig, dass gleichzeitig zwei Tiere sterben. Sie waren nicht krank“, sagt der Besitzer einer kleinen Herde. Die Suche nach Eider Ursache ist für ihn wie ein Rätsel. Er will es lüften, doch er findet keine Anhaltspunkte, die auf Antworten schließen lassen. Die nächste Frage schließt sich an: Was soll er mit den toten Tieren machen? Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagmittag.

Peter Niehaus hält seit mehreren Jahrzehnten Damwild und Gänse. Sein Areal ist 6000 Quadratmeter groß und grenzt an das Melchiorshauser Tankstellengrundstück an der Bundesstraße 6 an und bietet viel Auslauf. Spaziergänger, die auf dem Fuhrenkamp unterwegs sind, kennen die Tiere. Niehaus hat das Gehege eingezäunt, aber kurz vor einem ehemaligen Restaurant, das sich direkt an der B6 befindet, gibt der Zaun einen Blick auf die scheuen Tiere des kleinen Privatzoos frei.

Peter Niehaus vermutet Fremdeinwirkung

Peter Niehaus vermutet Fremdeinwirkung und denkt an eine bewusst herbeigeführte Vergiftung. Anzeichen dafür findet der Halter aber nicht. Deshalb sei dies auch kein Fall für die Polizei, denn Hinweise auf ein strafbares Verhalten liegen nicht vor. Vielleicht gibt es aber Zeugen, die den ursprünglichen Verdacht erhärten.

Was soll er nun mit den beiden Tieren machen? Er bringt die Läufe an die Gabel seines Treckers an und hebt beide Tiere in die Höhe. Ob das das richtige Vorgehen ist? Die Firma, die für die sogenannte Tierkörperbeseitigung zuständig ist, will nicht sofort kommen, sondern frühestens drei Tage später.

+ Scheues Damwild in Melchiorshausen. © Sigi Schritt

Dr. Karljosef Graf, Leiter des Veterinäramtes des Landkreis Diepholz, findet das Verhalten des Damtier-Halters richtig. Dass der sogenannte Abdecker sich so viel Zeit nimmt, liege daran, dass die Firma, die für den Bezirk zuständig ist und aus Osnabrück kommt, ihre Touren zusammenstellen müsse. Die Mitarbeiter der Firma Rendac aus dem Kreis Osnabrück sind in weiteren umliegenden Landkreisen unterwegs, so Graf. Der Weyher habe seine Pflicht genüge getan, indem er Spezialisten darum bittet, die toten Tiere abzuholen. Der Fachdienstleiter sieht die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht in Gefahr. Der promovierte Tiermediziner hält es nämlich nicht ganz für unwahrscheinlich, dass zwei oder mehrere Tiere plötzlich einen natürlichen Tod erlitten haben. „Gestorben wird immer“, so Graf. Im Fall einer Vergiftung müsste aber die Polizei ermitteln, aber diesen Verdacht äußert der Halter nicht substantiell.