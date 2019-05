Kein Durchbruch in Weyher Radwege-Diskussion

K 116 und 114 Themen im Ausschuss

Landkreis Diepholz – Begeisterung sieht anders aus: Die Mitglieder des Kreisentwicklungsausschusses konnten sich am Dienstag nicht dazu durchringen, uneingeschränkt grünes Licht für den Radwegebau an der Kreisstraße 116 in Weyhe-Melchiorshausen zu geben. Im Kreisausschuss soll, so schlug Ingrid Söfty (CDU) am Ende vor, ein modifiziertes Konzept beraten werden.