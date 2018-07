Radverkehr: Gemeinde arbeitet an Zukunftskonzept

WEYHE - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde will den umweltfreundlichen Individualverkehr stärken und entwickelt zum Thema Radverkehr ein Zukunftskonzept. Was tut sie außerdem für Radfahrer? Diese Zeitung fragte beim zuständigen Fachbereichsleiter Steffen Nadrowski nach.

Die Hälfte aller Wege in Weyhe werden entweder per Rad oder zu Fuß zurückgelegt, zitiert Nadrowski das Ergebnis der Studie „Mobilität in Städten – SrV 2013“. Der Radverkehr habe in der Wesergemeinde eine „große Bedeutung“. „Der Anteil aller Wege, also auch Gemeindegrenzen überschreitend, liegt immerhin noch bei 36 Prozent“, ergänzt der Leiter des Fachbereichs Bau, Planung und Umwelt. Diesen Anteil möchte die Verwaltung erhöhen.

Wie wichtig diese den Radverkehr nimmt, zeige sich am Beispiel des Verkehrsentwicklungsplans, an dem im Rathaus seit einigen Monaten gearbeitet wird. Eines steht laut Nadrowski bereits fest: Erstmals soll der Fuß- und Radverkehr sowie der Öffentliche Personennahverkehr gleichrangig neben den motorisierten Individualverkehr treten.

Der Verkehrsentwicklungsplan soll Radverkehrsnetze identifizieren und Ziele für deren Entwicklung für die nächsten 15 Jahre festgelegen. Es gehe nicht darum, den Autoverkehr aus Weyhe fernzuhalten oder die gesamte Wesergemeinde in eine Tempo-30-Zone zu verwandeln, sondern darum, eine Gesamtstrategie zu entwickeln (wir berichteten). Die Anpassung an den Klimawandel mit dem Ziel, den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren soll ebenso verfolgt werden wie der barrierefreie Zugang zu allen Verkehrsarten. „Der Fokus liegt hier auf Alltagsmobilität“, so Nadrowski. „Mit einem Abschluss der Planungen rechne ich gegen Ende des Jahres.“

Eine besondere Bedeutung haben die „bestehenden Radrouten im Freizeitverkehr“, wie zum Beispiel die in der Leester Marsch. Diese Verbindung wird auch von vielen Berufspendlern genutzt, die ihre Arbeitsstätte in Bremen haben und in Weyhe wohnen. Durch die Festlegung dieser Wege als sogenannte Freizeitwege hat die Politik 2017 die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass die privaten Wege durch die Gemeinde unterhalten werden. Landwirte können mit ihrem schweren Gerät die Felder bewirtschaften – umgekehrt gilt, dass sie dort Radler dulden müssen.

Einen weiteren Punkt, den Nadrowski anführt, ist der Verdienst der Gruppe der Gästeführerinnen. Das Team hat laut Nadrowski „touristisch interessante Radrouten, die durch die Gemeinde laufen, sichtbar gemacht“ – wie zum Beispiel den Jakobsweg.

Weiterhin zählt Weyhe zur Region des „Grünen Rings“, ein regional bedeutendes Radverkehrsnetz.

„Mit der erst Anfang des Jahres fertiggestellten Landschafts- und Naherholungsstrategie zur Weiterentwicklung des Grünen Rings wollen die Mitglieder des Kommunalverbunds Naherholungsangebote regional vernetzen und die Qualitäten der Region darstellen“, so Nadrowski.

Auf regionaler Ebene ist die Gemeinde laut Nadrowski einbezogen in das Projekt „Regionales Mobilitätskonzept Radverkehr“, das ebenfalls beim Kommunalverbund angedockt ist. Das Projekt ist erst im vergangenen Jahr gestartet. Es soll ein klassifiziertes Radverkehrsnetzes (Alltagsradverkehr) erstellt werden, in dem sogar von Radschnellwegen die Rede ist. Weiterhin soll das Thema E-Mobilität ebenso integriert werden wie der ÖPNV. „In Zeiten von E-Bikes wachsen die mit dem Rad zurückgelegten Distanzen. Auch das Pendeln mit dem Fahrrad wird für viele Arbeitnehmer attraktiver. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, in Planungsfragen die regionale Brille aufzusetzen und Planungen und Ausführungen eng in der Region abzustimmen. Der Kommunalverbund ist eine gute Plattform dafür“, so Nadrowski.