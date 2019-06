Radler flitzen wieder über den Asphalt

Leeste - Von Sigi Schritt. Im schnellen Tempo fegen Radfahrer in der Leester Marsch über die Weidenstraße. Kein Wunder: Der Ausbau ist abgeschlossen, Restarbeiten erledigt, und die Gemeinde hat die Strecke zwischen der Ochtumbrücke und dem Umspannwerk freigegeben.

Wie Dierk Heitmann von der Gemeindeverwaltung und Landwirt Jörg Wagenfeld vom Realverband Leeste-Nord mitteilten, ist der Weg auf einer Länge von 1,2 Kilometern aufgeweitet worden. Er hat nun eine Breite von insgesamt vier Metern. Mehr noch: Links und rechts der neuen und um 7,5 Zentimeter mächtigeren Asphaltdecke liegen sogenannte Schotterbankette an – jeweils 50 Zentimeter breit. Das langt, damit sich Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge gefahrlos begegnen, erklärt Wagenfeld. „Wir haben jetzt einen vernünftigen Weg für die Haupterschließung der Leester Marsch.“

Das war nicht immer so, weiß Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Denn die Gemeinde hatte im Prinzip aus der Not eine Tugend gemacht. Wagenfeld berichtete von heiklen Situationen, die sich vor Jahren häuften, weil der Weg des Realverbands zu eng war. Einige Radler hatten die Landwirte mit ihrem Verhalten geärgert. Die Landwirte und die Gemeinde suchten als Gemeinschaft der Grundstückseigentümer nach einer praktikablen Lösung.

+ Die S-Kurve ist ebenfalls breiter geworden. © Sigi Schritt

Die Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith verhandelte erfolgreich mit der Vertretung der 176 Realverbandsmitglieder, so konnte die Kommune den Weg als Freizeitweg ausweisen und muss ihn auch unterhalten. Das war die Basis für einen Förderantrag an das Amt für regionale Landentwicklung (Sulingen), das für die Wegeverbesserung die Summe von 226.000 Euro locker machte. Auch wenn die Gemeinde nicht davon sprechen will, geben Pendler für die runderneuerte Strecke gute Noten. Eine Radlerin, die zwischen Leeste und Bremen pendelt, sieht die Strecke sogar als Rad-Autobahn an. Sie wünscht sich einen schnellen Anschluss auf dem Gebiet der Hansestadt.