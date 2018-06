Rabatt in Höhe von 15 Prozent für MIA-Einwohnerticket

Politik unterstützt Modelprojekt

Wer regelmäßig nach Bremen pendelt und kein Job-Ticket bekommen kann, könnte möglicherweise bereits ab Herbst vom Einwohnerticket profitieren.

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wer in der Weyhe wohnt, bei Daimler, Airbus oder bei einem anderen großen Arbeitgeber in Bremen beschäftigt ist und per Bahn, Bus oder Straßenbahn pendelt, kennt sicherlich die Vorzüge eines Jobtickets. Der Preis dafür ist nämlich etwas günstiger als der für normale Monats- oder Jahreskarten. Wer aber keinen großen Arbeitgeber hat, der eine Mindestanzahl ordert, muss immer den vollen Preis bezahlen. Das soll sich zumindest für Weyher Bürger ändern. Das von Bürgermeister Andreas Bovenschulte 2017 initiierte Modellprojekt hat am Dienstagabend die nächste Hürde genommen.