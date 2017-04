Quadratmeterpreis in Weyhe explodiert

Die Nähe zu Bremen ist einer der Gründe, warum Weyhe bei Bauherren und Wohnungskäufern sehr beliebt ist. Das Bild zeigt das Mehrparteienhaus-Projekt an der Leester Schulstraße. - Foto: Ehlers

Weyhe - Von Detlef Voges. Die höchsten Kaufpreise für Bauland und die größten Sprünge nach oben bei den Quadratmeterpreisen: Der flächenmäßig Kleinste im Landkreis Diepholz ist der Größte auf dem Sektor Bauland und Immobilien. Weyhe ist zurzeit die teuerste Kommune für Bauherren – aber auch die beliebteste, folgt man dem Grundstücksmarktbericht 2017 des GAG (Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden).

Weyhe ist mit 60,29 Quadratkilometern (km²) Fläche nur etwa halb so groß wie Syke mit 127,93 km² (Stuhr 81,66 km²), hat aber dafür die höchste Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer mit 504 Einwohnern (Stuhr 405,1; Syke 187,7). Die geringste Dichte im Landkreis weist übrigens Kirchdorf mit 41,4 Einwohnern pro km² auf.

Laut Marktbericht ist der Verkauf von Baugrundstücken in Weyhe von 33 (2015) auf 31 (2016) zurückgegangen, ebenso die Größe mittlerer Grundstücke von 1 089 Quadratmetern (m²) im Jahr 2015 auf 941 m² 2016. Dafür sind die Quadratmeterpreise in den zwei Jahren geradezu explodiert und von 171 auf 209 Euro im mittleren Preissegment gestiegen. In der Top-Lage müssen Bauherren 260 Euro pro m² zahlen.

Die einzige Gemeinde im Landkreis, die einigermaßen mithalten kann, ist Stuhr mit 220 Euro pro m² in der Top-Lage. Am günstigsten ist Bauland in Kirchdorf (28 Euro).

Was hat Weyhe, was die anderen nicht haben? Wie sind die Zahlen zu erklären?

Gerd Ruzyzka-Schwob, stellvertretender Vorsitzender des Gutachterausschusses, bestätigte das gesteigerte Interesse der Bauwilligen an kleineren Grundstücken. Aufgrund der Preislage seien die günstiger zu erwerben. Zudem sei der Gartenbereich angemessener.

Die Preisexplosion in Weyhe hat für den Fachmann objektive Gründe: zum einen die Nähe zu Bremen und damit auch zum Weser-Stadion, zum anderen ein Bahnhof, der auch den Verzicht auf das Auto ermöglicht.

Darüber hinaus, so Gerd Ruzyzka-Schwob, habe Weyhe („eine hübsche Gemeinde“) mit Marktplatz und Theater viel für seine Infrastruktur getan. Vor Ort sei alles vorhanden, was die Bürger wünschten. „Das alles zieht Leute an“, erklärt der Gutachter. Gerd Ruzyzka-Schwob sieht einen Trend in Richtung Ballungszentren. Das sei nicht nur im Speckgürtel von Bremen zu beobachten, sondern auch und besonders im Raum Hamburg, wo die Preise im Umland deutlich zugelegt hätten.

Weyhe und Stuhr sind die einzigen Kommunen im Landkreis, die der Gutachterausschuss entsprechend mit „Großstadtrandlage“ bewertet hat.

Preise im Norden höher

Interessant ist ein Blick auf die durchschnittlichen Kauf- und Wohnflächenpreise freistehender Ein- und Zweifamilienhäuser. Dabei wird ein deutliches Gefälle zwischen den drei Nordkreisgemeinden Stuhr, Weyhe und Syke und dem gesamten Landkreis deutlich. Die Kaufpreise im Norden liegen wesentlich höher.

Betrachtet wurden 2016 die verkauften Objekte unterschiedlicher Baujahre. In den drei Nordgemeinden wurden im vergangenen Jahr 53 Häuser der Baujahre 1946 bis 1969 verkauft, 44 der Jahre 1970 bis 1984 und 33 des Zeitraums 1985 bis 1999. Dagegen nur sieben des Baujahres ab 2014. Die durchschnittlichen Kaufpreise bewegen sich zwischen 203 000 Euro (Baujahr 1946 bis 1969) und 353 000 Euro (Baujahr 2000 bis 2013).

Die älteren Häuser bezeichnet der Fachmann als die typischen „Gebrauchtimmobilien“. Die hätten Kinder übernommen und gleich zu Geld gemacht. Bei den Häusern aus den 80er- und 90er-Jahren gebe es bei den Hauseigentümern eine Neuorientierung.

Beim Neubau von Häusern sieht Gerd Ruzyzka-Schwob den Bauherrn vorn, der den Bauplatz nach den eigenen Wünschen bebauen lässt. Schlüsselfertige Häuser lägen weniger im Trend. Das läge auch an der höheren Grundsteuer. Eine Prognose über den künftigen Immobilienmarkt will der Gutachter nicht wagen. Das hänge auch mit der Zinspolitik zusammen. Eine Erhöhung würde den Markt drosseln. „In den nächsten drei bis vier Jahren sehe ich aber durchaus einen Trend wie zurzeit mit dem Ziel Ballungszentrum“, so Gerd Ruzyzka-Schwob.

Die Teuerung im Bausektor hängt für den Fachmann mit den gestiegenen Wünschen und Standards zusammen. „Heute möchte doch jeder einen Fahrstuhl haben“, erklärt Gerd Ruzyzka-Schwob. Ohne Fahrstuhl gebe es kein neues Haus mehr. Früher sei das eine Extra-Finanzierung gewesen. „Das treibt natürlich die Preise hoch“, betont der Gutachter.